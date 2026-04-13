Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservata

Un bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone di casa sua mentre i genitori si trovavano in casa. L’allarme è scattato immediatamente: è al Gemelli.

Un bambino di un anno e mezzo è caduto sabato scorso dalla finestra di un palazzo di Civita Castellana, nella provincia di Viterbo. Il volo dal secondo piano è avvenuto nel corso della giornata di sabato scorso, 12 aprile 2026. L'allarme è scattato immediatamente e il piccolo è stato subito trasferito a Roma, dove è stato accolto al policlinico Agostino Gemelli, in coma.

A due giorni dal tragico momento in cui è precipitato, mentre si trovava in casa con i suoi genitori che, però,. si sarebbero trovati in un'altra stanza, è ancora ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica della struttura ospedaliera. Già la prima notte dopo l'incidente è trascorsa in condizioni stabili con parametri vitali nella norma.

Come sta il bimbo precipitato a Civita Castellana: a due giorni dal volo, resta in Terapia intensiva

Come appreso da Fanpage.it, il bambino si trova ancora ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è arrivato in condizioni critiche dopo essere precipitato dal balcone di Civita Castellana, sabato scorso. La prima notte è trascorsa in condizioni stabili, con i parametri vitali nella norma. Il piccolo si trova ancora in sedazione farmacologica, in riduzione e resta in prognosi riservata.

L'incidente di sabato a Civita Castellana

L'incidente è avvenuto sabato scorso, nel centro storico di Civita Castellana. Il piccolo è precipitato dal secondo piano, l'ultimo del palazzo, mentre i genitori si trovavano in un'altra stanza. Non è ancora chiaro cosa sia successo: l'ipotesi è che la coppia possa aver perso di vista il piccolo che, proprio in quei momenti, si deve essere sporto dalla finestra, fino a precipitare giù. Una volta arrivati i soccorsi, però, era fortunatamente ancora cosciente: alcuni testimoni lo avrebbero sentito piangere dopo la caduta.

L'allarme è scattato immediatamente e il bimbo è stato trasporto in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato immediatamente in Terapia intensiva pediatrica in condizioni gravissime. Per lui è scattato il come farmacologico ed è stato sottoposto a ventilazione assistita.

Le indagini dopo la caduta del piccolo

Sul luogo della caduta, inoltre, sono presto arrivati anche i carabinieri della compagnia di Civita Castellana per cercare di chiarire esattamente l'accaduto. I militari hanno già effettutato un sopralluogo nell'abitazione in cui il piccolo viveva con i genitori e hanno iniziato a raccogliere le testimonianze sia dei genitori che di altri parenti e testimoni. Non è escluso, però, che le indagini possano proseguire anche con altri accertamenti.