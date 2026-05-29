Scontro auto-moto su via Ostiense a Roma, morto ragazzo di 22 anni: ferita l’automobilista

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale su via Ostiense a Roma mentre era alla guida della sua moto. L’incidente ha coinvolto anche un’auto, la cui conducente è rimasta ferita.

Immagine di repertorio

Un altro incidente mortale sulle strade di Roma. Di nuovo una giovane vittima in sella alla sua moto. Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, su via Ostiense, all'altezza della fermata Eur-Magliana della Metro B, si sono scontrate un'automobile Toyota Yaris e una Kawasaki Z500. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un ragazzo di 22 anni, morto a seguito dell'impatto.

Morto un ragazzo di 22 anni, ferita un'automobilista

L'incidente è avvenuto nel quadrante sud della Capitale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare. Ferita invece la donna di 34 anni che si trovava alla guida della sua Toyota Yaris. Le sue condizioni non sono gravi: è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Camillo, dove sarà sottoposta agli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti in questi casi.

Verifiche sulla dinamica in corso, ripristinata la viabilità

Per consentire i soccorsi e ed eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e disposto la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dall'incidente. Le verifiche sono tuttora in corso per accertare le cause dello schianto e le eventuali responsabilità. Terminati gli accertamenti, la viabilità nella zona è stata progressivamente ripristinata e la circolazione è tornata regolare, mentre ancora non si conosce l'identità del ragazzo deceduto: l'ennesima vittima sulle strade della Capitale.