Incidente tra due auto sull’Appia: un uomo morto sul colpo e un ferito estratto dalle lamiere

Grave incidente stradale tra due auto su via Appia a Monte San Biagio. Il bilancio è di un uomo morto sul colpo e di un ferito trasportato in ospedale.

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Un uomo è morto in un incidente in via Appia nel Comune di Monte San Biagio. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, in provincia di Latina. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia stradale.

Lo scontro tra due auto sull'Appia

L'incidente si è verificato al chilometro 108 dell'Appia. Le due auto si sono scontrate per cause non note e ancora in corso di accertamento. Un uomo è stato trovato morto all'interno di una delle due vetture, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Terracina, il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e la polizia stradale. I sanitari hanno constatato il decesso di uno dei due uomini. L'altro, rimasto ferito, è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Non si conoscono per ora le sue esatte condizioni di salute.

Chiusa via Appia per incidente

Gli agenti della polizia stradale hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Via Appia è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dall'incidente, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. I poliziotti hanno gestito la viabilità.

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Oggi si contano due incidenti mortali nel territorio Pontino. Oltre allo scontro tra due auto su via Appia a Monte San Biagio che ha visto una vittima, sul cavalcavia di via Picasso della Pontina ci sono stati due morti e un ferito grave a seguito dello scontro tra un furgone e un suv, poi finiti contro un guardrail. Aumenta il numero delle vittime della strada nel Lazio.