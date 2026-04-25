Travolto da un’auto mentre cammina in via Coccia di Morto a Fiumicino: morto un uomo, gravi tre giovani

Un uomo è morto questa notte in via Coccia di Morto a Fiumicino. Una macchina con a bordo tre giovani lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. I ragazzi hanno riportato gravi ferite.

Foto da Facebook

Tragedia la scorsa notte a Fiumicino, in via Coccia di Morto: un uomo è stato travolto da un'auto con a bordo tre giovani mentre camminava nel centro abitato di Focene. L'incidente, avvenuto dopo la mezzanotte, ha provocato la morte del pedone, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, e il ferimento dei tre ragazzi, tutti portati in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.

Sul sinistro indaga la Polizia Stradale, arrivata sul posto subito dopo la chiamata ai soccorsi. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo subito dopo l'impatto con l'auto, che è stato molto violento. Ogni tentativo di soccorso da parte del 118 è stato purtroppo vano, e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Portati invece in ospedale i tre ragazzi che erano all'interno della macchina: le loro condizioni sono molto gravi. Dopo che il conducente ha investito il pedone, infatti, l'auto è andata fuori strada, sbattendo violentemente. Estratti dalle lamiere, sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma non si sa se siano in pericolo di vita o meno.

Sul caso, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente della vettura sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Al momento le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento. La strada questa notte è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi del caso, in modo da capire con chiarezza cosa sia successo e come mai la macchina abbia investito l'uomo. Da verificare se il pedone stesse camminando sul marciapiede o attraversando la strada, e come mai la macchina non sia riuscita a evitarlo. Secondo alcune testimonianze di persone che stanno condividendo la notizia sui social, l'uomo era stato segnalato da molte persone alle forze dell'ordine perché stava camminando in stato di alterazione in mezzo alla strada.