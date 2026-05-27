Morta una ragazza di 11 anni ad Aprilia, un’auto l’ha travolta mentre andava in bicicletta

Tragedia ad Aprilia in provincia di Latina, dove oggi pomeriggio un’auto ha travolto e ucciso una ragazzina di undici anni. La giovane stava andando in bicicletta lungo via del Genio Civile. A soccorrerla l’eliambulanza.

Immagine di repertorio (iStock)

Una ragazza di undici anni è morta, investita da un'auto, mentre andava in bicicletta lungo via del Genio Civile nel Comune di Aprilia. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, nel territorio della provincia di Latina. Sul luogo del sinistro è atterrata l'eliambulanza, ma per la giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

La ragazza travolta da un'auto mentre andava in bicicletta

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 15.30. La ragazza stava pedalando lungo la strada che collega via Pontina a via Nettunense, molto trafficate specialmente dai pendolari, che si spostano quotidianamente tra la Capitale e la provincia di Latina. Improvvisamente un'auto, una Citroen C1, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha travolto la giovane, che è deceduta sul posto. Alla guida della macchina c'era una donna di cinquantasei anni. Purtroppo inutile il tentativo dei sanitari di salvare la vita all'adolescente. I soccorritori sono giunti anche con un'eliambulanza, che è atterrata poco distante dal punto dell'incidente e che era pronta per trasportarla in ospedale.

Una strada pericolosa tra via Pontina e via Nettunense

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia. Al vaglio la posizione dell'automobilista, che potrebbe essere indagata per omicidio stradale. Via del Genio Civile, spiegano alcuni residenti a Fanpage.it, è una strada particolarmente pericolosa, dove i veicoli transitano ad alta velocità. In passato è già stata luogo di incidenti stradali gravi, come una donna di trentaduenni morta dopo essere uscita fuoristrada con l'auto a febbraio del 2024 e un quarantenne morto in moto ad aprile sempre del 2024. Andando ancora indietro nel tempo, nel 2021 è morta una ragazza di diciannove anni.