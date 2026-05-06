Travolta mentre attraversa sulle strisce in via dei Colli Portuensi: morta una donna di 73 anni

La 73enne è stata investita nella tarda serata da un’Alfa Romeo. Indaga la polizia locale: verifiche su strisce pedonali e velocità dell’auto.

Immagine di repertorio

Un’altra vittima sulle strade della Capitale. Una donna è morta nella tarda serata di martedì 5 maggio dopo essere stata investita da un’auto in via dei Colli Portuensi, nel quadrante sud-ovest di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 nei pressi del civico 106.

La donna investita da un'Alfa Romeo

Secondo le prime informazioni, la donna, cittadina italiana di 73 anni, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118 e gli agenti del XII Gruppo Monteverde della polizia locale, ma per la 73enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Il conducente dell’auto si è fermato subito dopo l’incidente ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Successivamente è stato accompagnato all’ospedale San Camillo, dove ha ricevuto le cure per alcune ferite lievi ed è stato sottoposto agli esami tossicologici previsti in questi casi.

Rilievi e indagini della polizia locale

Come avviene di prassi negli incidenti mortali, la polizia locale ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’investimento e stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Tra gli elementi al centro degli accertamenti ci sono l’esatta posizione della vittima al momento dell’impatto e la velocità a cui procedeva l’automobile. Gli investigatori dovranno verificare se la donna stesse attraversando effettivamente sulle strisce pedonali e se il conducente rispettasse i limiti previsti lungo quel tratto di strada. L’ennesimo incidente mortale riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale a Roma.