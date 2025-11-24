Spari in strada a Roma, 28enne ferito da un proiettile lasciato davanti al pronto soccorso

Spari in via Quinto Pedio nel quartiere Don Bosco a Roma. Un uomo di ventotto anni è rimasto ferito da un proiettile ed è stato lasciato davanti al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Si tratta di una persona con precedenti per droga. I fatti sono accaduti nella notte di oggi, lunedì 24 novembre nel territorio Sud-Est della Capitale, tra via Tuscolana e via Casilina. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che cercano di risalire a movente e presunti responsabili. Il ferito si trova ricoverato con prognosi riservata, ma non rischia di morire.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 23, nella periferia romana qualcuno ha aperto il fuoco, sparando alcuni colpi di pistola. Non è chiaro cosa stesse accadendo, se fosse in corso una rapina oppure un fatto legato allo spaccio di droga.

Improvvisamente sono stati esplosi alcuni colpi, un proiettile ha ferito il ventottenne a una spalla, altri hanno danneggiato delle auto parcheggiate. Successivamente l'uomo è stato fatto salire a bordo di un'auto, che lo ha lasciato davanti all'ospedale. I medici hanno preso in cura il paziente, medicandolo per la ferita d'arma da fuoco.

Il ventottenne avrebbe spiegato agli investigatori di essere rimasto coinvolto in una rapina, ma la sua posizione è al vaglio e gli accertamenti sono in corso. Durante i rilievi sul punto in cui ci sono stati gli spari i poliziotti hanno trovato diversi bossoli di proiettile.