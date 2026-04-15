Bimba di 3 anni lasciata in auto per rubare nei negozi, una donna: “Presa mentre cadeva dal finestrino”

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"Si sporgeva dal finestrino abbassato, l'ho presa tra le braccia mentre stava per cadere giù". Una donna intervistata da Fanpage.it ha raccontato di essersi trovata nel parcheggio del Parco commerciale Augusteo di Passo Corese quando martedì scorso 7 aprile due ragazzi hanno lasciato la figlia di tre anni in auto per andare a rubare all'interno di un negozio. "Avevo appena parcheggiato quando avviandomi verso l'ingresso del centro commericiale per andare a fare compere ho visto una bambina in una macchina" spiega.

"Era al sole, aveva addosso vestiti pesanti e mi sembrava molto accaldata. Il finestrino del conducente era abbassato e la piccola si sporgeva, stava per precipitare fuori" continua la donna, ancora molto provata per la brutta esperienza vissuta. "Prima ho cercato di rimettere la bambina nell'auto, poi l'ho afferrata tra le braccia, nel frattempo si sono avvicinati altri passanti, l'abbiamo fatta stare all'ombra e siamo rimasti con lei a giocare". Nel frattempo è stata segnalata la sua presenza alle forze dell'ordine e diramato un avviso all'interno del Parco commerciale per rintracciare i genitori.

I due ladri hanno abbandonato un altro bambino

I genitori della bambina, due ragazzi di diciannove e vent'anni stavano rubando della merce all'interno di un negozio del centro commerciale. Novanta articoli tra profumi e cosmetici, che hanno privato di sistema antitaccheggio e nascosto nel passeggino. Mentre mettevano a segno il colpo infatti avevano portato un altro figlio con loro, un bambino di un anno. Sorpresi dagli addetti alla sicurezza del servizio di vigilanza sono scappati, abbandonando il piccolo in lacrime davanti al negozio.

L'arresto

I carabinieri della stazione di Fara in Sabina intervenuti sul posto dopo la segnalazione hanno bloccato con la pattuglia i due ragazzi in fuga e li hanno arrestati per furto in concorso, ora si trovano ai domiciliari. Si tratta di due giovani con precedenti. La macchina all'interno della quale è stata lasciata la bambina non aveva l'assicurazione ed è stata sequestrata.