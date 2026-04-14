Passo Corese, lasciano una bimba in auto per un furto e abbandonano l’altro figlio di un anno nel negozio

I carabinieri hanno arrestato e messo ai domiciliari due ragazzi di 19 e 20 anni per furto in un negozio al Parco commerciale Augusteo. Hanno lasciato una figlia di tre anni in auto e l’altro di un anno nel negozio.

Il Parco commerciale Augusteo (Foto di Google Maps)

Hanno lasciato una bambina di tre anni in auto per compiere un furto e sono scappati abbandonando un altro figlio di un anno fuori dal negozio, ma i carabinieri della stazione di Fara in Sabina li hanno bloccati e arrestati. L'episodio è avvenuto nel Parco commerciale Augusteo in provincia di Rieti martedì 7 aprile scorso. A finire ai domiciliari per furto in concorso è una coppia di ragazzi di diciannove e vent'anni, tutti e due con precedenti.

Lasciano la figlia in macchina per compiere un furto

Come appreso da Fanpage.it era primo pomeriggio quando un ragazzo e una ragazza hanno raggiunto il centro commerciale al chilometro 36 di via Salaria in l'auto con l'intenzione di mettere a segno un furto. Con loro c'erano i due figli. Hanno parcheggiato la macchina lasciando dentro la bambina e portando con loro l'altro figlio. Sono entrati in un negozio trafugando circa 90 articoli tra profumi e cosmetici. Hanno rimosso i dispositivi antitaccheggio, nascondendo la merce nel passeggino e si sono diretti verso le casse. Stavano per andarsene quando gli addetti alla sicurezza del servizio di vigilanza li hanno raggiunti. La loro presenza non gli era sfuggita: avevano visto tutti i movimenti dalle telecamere di sorveglianza.

Abbandonano il figlio di un anno e scappano

Gli addetti alla sicurezza hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e si sono avvicinati ai due giovani per fermarli. Vedendoli arrivare verso di loro i due ragazzi sono scappati, abbandonando sul posto il bimbo, che si è messo a piangere ed è stato subito accudito.

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Nel frattempo i carabinieri che si trovavano poco distanti dal Parco commerciale, ricevuta la segnalazione, sono arrivati subito sul posto. I due ragazzi in fuga hanno trovato la strada sbarrata dalla pattuglia con i militari che li hanno bloccati e arrestati per furto in concorso e sottoposti ai domiciliari. Nell'auto con la quale i due hanno raggiunto il Parco commerciale c'era l'altra figlia. Tutti e due i bambini stanno bene. La macchina era senza assicurazione ed è stata sequestrata.