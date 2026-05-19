Trovato morto il 17enne scomparso nel Reatino: era uscito di casa ieri in quad

È uscito di casa ieri, a Borgorose, in provincia di Rieti in sella al suo quad ed è scomparso: dopo ore di ricerche il 17enne è stato trovato senza vita.

Era scomparso ieri da Borgorose, dopo essere uscito di casa in quad. Per ore le ricerche sono continuate serratissime per cercare di rintracciarlo fra le regioni di Lazio e Abruzzo, nei territori del Reatino fino alle zone di Carsoli e Avezzano. Fino a quando, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, non è stata segnalata la presenza di un corpo senza vita in un bosco del Reatino. A ritrovarlo due persone che erano impegnate nelle ricerche del giovane fin da lunedì sera.

Il ritrovamento del corpo del 17enne scomparso nel Reatino

Le ricerche sono scattate nel tardo di pomeriggio di ieri, quando il giovane una volta uscito in quad non ha più fatto rientro a casa. I genitori hanno subito presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri che sono intervenuti immediatamente per cercare di rintracciarlo nel minor tempo possibile scandagliando le zone del Reatino, dove si trova Borgorose, nella Valle del Salto, al limite della regione Lazio e anche quelle del vicino Abruzzo, dove il giovane frequentava la scuola a Carsoli. Per ore sono andate serratissime le ricerche fino al ritrovamento avvenuto oggi pomeriggio.

L'appello del sindaco di Borgorose: "Ogni informazione può essere utile"

Nel corso della mattinata anche il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, ha lanciato un appello sui social network: "Siamo alla ricerca del giovane da ieri, si è allontanato dal territorio a bordo di un quad e di lui si sono perse le tracce. Le ricerche sono in corso anche a Carsoli e Avezzano, nel territorio abruzzese, e nelle valli dei laghi Salto e Turano. Qualsiasi informazione seria potrebbe essere utile".

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Il ritrovamento nel Reatino vicino al quad

Il ritrovamento, come anticipato, è avvenuto nel pomeriggio. A notare il corpo, non troppo distante dal quad su cui il diciassettenne si era allontanato, due persone che erano impegnati nelle ricerche da lunedì sera e che hanno immediatamente allertato i carabinieri di Borgorose e del Reparto operativo di Rieti che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento e hanno continuato gli accertamenti: non è escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario, ma è ancora troppo presto per giungere e conclusioni.