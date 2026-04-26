Cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio a Tor Cervara, ricerche tra i profili delle persone scomparse

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Il cadavere di un uomo è stato trovato in un sottopassaggio in via di Tor Cervara a Roma. Il ritrovamento risale alla mattinata di ieri, sabato 25 aprile, Festa della Liberazione. Non è chiaro ancora a chi appartenga il corpo, è in corso la procedura di identificazione, al vaglio anche i profili delle persone scomparse, per verificare se ci siano delle corrispondenze. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio.

Secondo quanto ricostruito finora a dare l'allarme è stato un passante. Trovandosi nel sottopassaggio in via di Tor Cervara ha notato una persona che non mostrava segni di vita. Preoccupato per le sue condizioni di salute ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza, che però non ha potuto fare altro che constare il decesso.

Presenti sul luogo del ritrovamento del cadavere i poliziotti, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e cercano di risalire all'identità della persona morta. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria per l'autopsia. Ancora da chiarire le cause del decesso, i risultati degli esami autoptici chiariranno quanto accaduto. Gli investigatori al momento indagano a 360 gradi, non si esclude alcuna pista.