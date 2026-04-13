Cervaro, cade da un ponteggio e muore: chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone

Massimo Guglielmo (Foto Facebook)

Rinvio a giudizio è la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti di quattro persone per la morte di Massimo Guglielmo. Il quarantanovenne imprenditore originario di Pontecorvo è morto sul lavoro cadendo da un ponteggio nel campo sportivo di Cervaro, in provincia di Frosinone, nel pomeriggio del 18 ottobre del 2023. A rischiare il processo sono il sindaco Ennio Marrocco, due tecnici comunali e un professionista esterno. Le accuse nei loro confronti a vario titolo sono di mancato controllo e presunte omissioni legate ai lavori all’interno dell’area sportiva l’imprenditore è deceduto. L’udienza preliminare è fissata in calendario per il 30 settembre 2026.

Massimo Guglielmo morto sul lavoro nel campo sportivo

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai carabinieri della Compagnia di Cassino coordinati dalla Procura al momento dei drammatici fatti Massimo Guglielmo, imprenditore titolare di una ditta, stava lavorando in un cantiere. Era su un'impalcatura quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto, precipitando per circa cinque metri nel vuoto e ha battuto la testa. L'impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un uomo rimasto vittima di un incidente sul lavoro le cui condizioni di salute sembravano gravi, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Gli operatori hanno soccorso l'imprenditore e lo hanno trasportato in ospedale a Roma con l'eliambulanza. Ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte, poi purtroppo è deceduto. Dopo l'incidente il campo sportivo è stato sequestrato, per consentire agli investigatori di fare gli accertamenti del caso.