Incidente frontale sulla Braccianese a Manziana: due feriti gravi, donna portata in eliambulanza a Roma

Incidente tra due auto sulla Braccianese. Una giovane è stata estratta dalle lamiere e trasferita in codice rosso al Gemelli di Roma, grave anche un uomo. Traffico bloccato per ore.

Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, sulla strada provinciale 493 Braccianese. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili nel territorio di Manziana. Due persone, un uomo e una donna, sono rimasti gravemente ferite. Il primo è stato ricoverato all'ospedale Villa San Pietro, mentre la seconda è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.

Una donna estratta dalle lamiere

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, le due vetture si sono scontrate violentemente. Dopo l'impatto una delle auto è uscita di strada terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bracciano con la squadra 25A, oltre ai carabinieri e alla polizia della Città Metropolitana di Roma. All'arrivo dei soccorritori, una delle persone coinvolte era rimasta intrappolata nell'abitacolo.

I pompieri hanno lavorato per liberare una giovane donna rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo, mentre l'uomo è riuscito a uscire autonomamente dall'auto ma le sue condizioni hanno comunque richiesto il trasporto in ospedale. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area interessata dallo schianto.

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Traffico in tilt sulla Braccianese

L'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Intorno alle 18.20 numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza di sirene e dell'elicottero del 118 sopra la zona, mentre il traffico risultava completamente bloccato in direzione Roma.

Secondo le informazioni diffuse da chi si trovava sul posto, la Braccianese è stata chiusa all'altezza di via Fra Giovanni, nei pressi del distributore Esso. Gli agenti della polizia della Città Metropolitana hanno deviato la circolazione lungo percorsi alternativi. Tra le strade consigliate per evitare la coda figuravano via Fra Giovanni, via della Macchia e via di Pratigliolo, con uscita verso Vigna di Valle.