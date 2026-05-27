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Incidente tra scooter e camion a Minturno: due feriti, 38enne soccorso con l’eliambulanza

Un 38enne è stato soccorso con l’eliambulanza, dopo un incidente tra il suo scooter e un camion a Minturno. Ferita anche la passeggera 28enne.
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A cura di Alessia Rabbai
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Due feriti di cui uno grave è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 630 nel Comune di Minturno, in provincia di Latina. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 26 maggio.

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti il trentottenne era a bordo del suo scooter e stava transitando lungo la strada regionale 630 nella frazione di Scauri. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un camion all’altezza del chilometro 27. A bordo del veicolo a due ruote viaggiava una passeggera, una ventottenne, anche lei ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

L'uomo soccorso con l'eliambulanza e la donna in ambulanza

Ad avere la peggio è stato il trentottenne, che i sanitari giunti sul posto hanno soccorso con l'eliambulanza e trasportato in ospedale a Roma, per le cure del caso. La donna è stata invece trasferita all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel quadrante interessato fino alla fine dell'intervento. Terminate le operazioni di soccorso e le verifiche necessarie, la circolazione è tornata alla normalità.

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Oggi a Roma c'è stato un grave incidente di cui vittima è un uomo di cinquantadue anni, che viaggiava sulle due ruote. Il sinistro è avvenuto tra via Ettore Rolli e via Panfilo Castaldi, in zona Porta Portese. L'impatto tra moto e auto è stato violento e ad avere la peggio il motociclista, deceduto poco dopo l'arrivo dei sanitari, che hanno tentato di rianimarlo. La conducente dell'auto, una trentaduenne brasiliana, è stata accompagnata all'ospedale San Camillo, per essere sottoposta ai test di alcol e droga.

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