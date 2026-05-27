Incidente tra auto e moto nella zona del mercato di Porta Portese a Roma, morto il motociclista

Tragedia in zona Porta Portese a Roma, dove oggi pomeriggio un motociclista è morto in uno scontro tra moto e auto all’incrocio tra via Ettore Rolli e via Castaldi.

L’incrocio tra via Ettore Rolli e via Castaldi (Immagine da Google Maps)

Un uomo è morto in un incidente stradale in via Ettore Rolli a Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio in zona Porta Portese. A scontrarsi sono state una moto e un'auto, il motociclista ha avuto la peggio. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo le informazioni apprese al momento del sinistro era primo pomeriggio, il motociclista era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Ettore Rolli quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto all'altezza di via Castaldi, proprio nei pressi dell'area dove di domenica viene allestito il mercato di Porta Portese. L'impatto è stato violento: il motociclista, sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire riverso sull'asfalto.

Morto il motociclista

L'incidente è avvenuto davanti agli occhi dei passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha cercato di rianimarlo. Il motociclista purtroppo è deceduto poco dopo, a causa delle ferite e dei traumi gravissimi riportati nella caduta.

Leggi anche Incidente tra due auto sull'Appia: un uomo morto sul colpo e un ferito estratto dalle lamiere

A dicembre scorso Roberto Sabbatini travolto e ucciso da un'auto

Inevitabili i disagi alla circolazione con via Ettore Rolli che è stata chiusa temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel sinistro e per consentire alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi in sicurezza. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al vaglio la posizione dell'autista, che potrebbe essere indagato per omicidio stradale. Il 9 dicembre scorso un altro incidente mortale in via Ettore Rolli, dove Roberto Sabbatini è stato investito ed è deceduto a sessantasette anni.