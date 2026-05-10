Simone Contadellucci è il 35enne gestore di un bar morto in un incidente in moto a Tragliatella

Lutto ad Anguillara Sabazia e a Fiumicino per la scomparsa di Simone Contadellucci, il gestore di un bar di Ponton dell’Elce morto a 35 anni in un incidente tra moto e furgone.

Simone Contadellucci

Si chiamava Simone Contadellucci il trentacinquenne morto in un incidente in via Casale di Sant'Angelo a Tragliatella, frazione di Fiumicino nel pomeriggio di ieri, sabato 9 maggio. A scontrarsi sono stati la sua moto e un furgone. Simone era molto conosciuto in zona, gestiva un bar insieme a suo zio in località Ponton dell'Elce ad Anguillara Sabazia. Appresa la notizia della sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi di cordoglio per Simone Contadellucci

Sono tanti i messaggi d'addio per Simone Contadellucci, tra gli altri quello del sindaco di Fiumicino Mario Baccini: "A nome mio, dell’Amministrazione comunale e della città, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia e tutti suoi cari" scrive Baccini sulla pagia istituzionale. "In momenti come questi, il dolore colpisce l’intera comunità e ci lascia sgomenti davanti a una perdita così drammatica. Alla famiglia di Simone giungano il nostro abbraccio e le nostre più sincere condoglianze".

Tanti i messaggi da parte di chi conosceva Simone e gli voleva bene, che lo ricorda con stima e affetto. Consuelo scrive: "Non ho parole per descrivere come mai tutto è successo in un attimo, la mattina stessa abbiamo riso e scherzato e non posso immaginare che sia stato il tuo ultimo buonissimo cappuccino".

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"Da anni le mie giornate iniziano con il suo saluto: Buongiorno Ca, caffè!, sempre con un sorriso che mi metteva di buon umore. Buon viaggio Simone, ovunque tu sia. Io e tutto il personale della farmacia siamo vicini alle famiglie Contadellucci e Pontoni per il grave lutto che ha sconvolto l’intera comunità di Ponton dell’Elce" scrive Carlo Maria Bevilacqua della farmacia dell'Elce.

E Maria Giovanna nel Gruppo Facebook Save Anguillara: "Con grande tristezza apprendiamo del tragico lutto che ha colpito la Famiglia Contadellucci Pontoni. In un momento di dolore che coinvolge tutta la comunità di Ponton dell’Elce, ci stringiamo con affetto e profonda commozione ai genitori di Simone, a tutti i familiari e ai loro cari, porgendo le più sentite condoglianze".

L'incidente in cui è morto Simone Contadellucci

Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Simone Contadellucci era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Casale di Sant'Angelo quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone all'incrocio con via Gremiasco. Per il trentacinquenne non c'è stato purtroppo nulla da fare, il decesso è sopraggiunto sul posto. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, i carabinieri, il personale sanitario e i vigili del fuoco.