Incidente a L’Aquila tra moto e auto: Luca Rovatti finisce contro il guardrail e muore a 34 anni

Luca Rovatti è il motociclista 34enne morto in un incidente con un’auto. Dopo lo scontro sulla statale 17 in provincia de L’Aquila è finito contro un guardrail.

Luca Rovatti

Incidente stradale lungo la statale 17 a Scoppito in provincia de L'Aquila. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di sabato scorso 25 aprile in Abruzzo. Da quanto si apprende la vittima è Luca Rovatti, trentaquattro anni, operaio romano, residente a Castel Gandolfo. Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità si è stretta con cordoglio intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Secondo quanto ricostruito l'incidente in cui è morto Luca Rovatti si è verificato verso le 12.30. Il trentaquattrenne era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada statale 17 in direzione Rieti quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato con un'auto, una Fiato Panda all'altezza del chilometro 18. Alla guida c'era un settanquattrenne. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il motociclista, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente contro il guardrail.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario in eliambulanza, per la segnalazione di un motociclista le cui condizioni di salute sembravano gravissime. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che però non hanno potuto purtroppo fare altro che constatarne il decesso, per le gravi ferite e i traumi riportati.

Presenti anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e ascoltato i testimoni, per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Auto e moto coinvolte nello scontro sono state sequestrate per successivi accertamenti. L'automobilista è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto, per consentire lo svolgimento delle indagini. La salma è stata trasferita in obitorio per l'autopsia.