Schianto sulla Nettunense, auto contro il guardrail: 20enne perde una gamba

Incidente sulla Nettunense, auto tranciata da un guardrail: gamba amputata a un 20enne, feriti altri tre ragazzi a bordo.

Via Nettunense.

Terribile schianto sulla Nettunense poco prima dell'alba di oggi, martedì 2 giugno 2026, quando un'automobile con a bordo quattro giovani è finita contro un guardrail. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno estratto i ragazzi dalle lamiere: uno di loro, un ventenne, ha subito le conseguenze più gravi. A causa delle lesioni riportate, infatti, gli operatori sanitari sono stati costretti ad amputargli una gamba. Feriti anche gli altri tre.

Cosa è successo: l'incidente sulla Nettunense e le ferite riportate

I fatti sono avvenuti nella primissima mattina di oggi, martedì 2 giugno 2026, lungo la via Nettunense, all'altezza del chilometro 12.500, in località Piani di Santa Maria, nel territorio comunale di Ariccia in direzione Aprilia. L'automobile su cui stavano viaggiando i quattro giovani, di età compresa fra i 20 e i 22 anni, una Peugeot 208, si è schiantata contro il guard rail che l'ha tranciata di netto. Secondo le prime informazioni sulla dinamica dell'incidente, si tratterebbe di un sinistro autonomo.

Lo schianto è avvenuto in un punto di rettilineo in direzione Aprilia: è a quel punto che il conducente del mezzo ha perso il controllo dell'automobile schiantandosi contro il guardrail che si è ritrovato all'interno dell'automobile, tranciandola di netto.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che si sono precipitati verso i ragazzi che si trovavano nell'automobile: due, fra cui il conducente rimasto illeso, sono di Ardea; uno è di Genzano e l'ultima è di Roma. A raggiungere il luogo dello schianto sono state diverse ambulanze che hanno trasportato i giovani in ospedale.

Uno di loro, in condizioni più critiche, è stato trasportato d'urgenza al policlinico di Tor Vergata. Ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni che ha riportato le lesioni più gravi: i medici che lo hanno soccorso sono stati costretti a sottoporlo a un delicato intervento e ad amputargli la parte finale di un arto, ha perso la gamba, riporta l'edizione locale de il Messaggero. Un altro ragazzo ha riportato delle fratture al piede, mentre la ragazza e il conducente sono rimasti fortunatamente illesi: disposti nei confronti del conducente dell'automobile anche il drug e l'alcool test.

Prima degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Marino: sono stati loro ad estrarre dalle lamiere i giovani, con non poche difficoltà. Successivamente, invece, li hanno raggiunti gli operatori del deposito stradale giudiziario di Albano per la rimozione della macchina, posta sotto sequestro, e la messa in sicurezza della strada. Per i rilievi del caso, invece, sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Ariccia che hanno chiuso la strada al traffico fino alle ore 8 di stamattina.