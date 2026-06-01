Scontro tra due auto a Tor San Lorenzo: morto un ragazzo di 20 anni, 4 feriti

Un 20enne ha perso la vita in un incidente con un’altra auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Passeggero di un amico, dopo lo scontro l’auto è volata fuoristrada, ribaltandosi.

L’incrocio dove è avvenuto l’incidente mortale

Una Lancia Y si è capovolta a un incrocio di Marina di Tor San Lorenzo, tra il lungomare omonimo della frazione di Ardea e viale Marino, dopo lo scontro con una Mitsubishi. L'incidente, avvenuto intorno alle 23.30 di ieri domenica 31 maggio, ha provocato un morto e quattro feriti, trasportati in ospedale in codice rosso dal personale sanitario giunto sul posto. La vittima è un ragazzo di vent’anni residente ad Albano, nell'area dei Castelli Romani, passeggero sull’auto dell'amico insieme con altri due coetanei. Per lui non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi effettuati dai soccorritori del 118. Anche il conducente della Mitsubishi, un 60enne, è finito in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dello schianto anche i carabinieri, arrivati per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere le persone incastrate nell’abitacolo. La viabilità è stata ripristinata intorno all'1.30, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza. I guidatori dei due veicoli sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici di rito, visto che ora si indaga sulla dinamica dei fatti. L'incidente è avvenuto esattamente all'incrocio tra lungomare di Tor San Lorenzo e viale Marino, all'altezza dello stabilimento balneare La Venere in bikini: la Mitsubishi stava procedendo lungo la prima via quando si è scontrata con l’altra vettura, che si trovava invece sulla seconda strada.

In quel tratto della litoranea sono in corso lavori per la costruzione di un marciapiedi. Nel violento scontro tra le due automobili, la Lancia Y è volata fuori strada, dove si è ribaltata uccidendo il 20enne: Gli altri tre occupanti, a parte il forte choc, se la sono cavata con qualche contusione, ma l'impatto ha provocato la sesta vittima della strada in sei giorni tra Roma e provincia. Tra i casi più recenti quello di sabato 30 maggio nel comune di Fiumicino, in località Tragliatella, all'altezza del chilometro 5, una collisione fra uno scooter Honda e un'auto Nissan condotta da un 71enne ha provocato la morte di Marco Vacchio, 53 anni, morto sul posto, mentre la moglie di 51 che era sul retro della motociclo è stata elitrasportata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. Illeso l'automobilista, sottoposto ai test di rito.

Sempre due giorni fa, un centauro di 31 anni è morto in un incidente sulla strada regionale 666 della Vandra, nel Frusinate. La vittima è Stefano Mihalcea, 31 anni, da anni residente a Sora, dove lavorava. Vista la bella giornata, il motociclista era uscito in gita sulla sua Honda CBR 1000, ma arrivato alla periferia di Campoli Appennino, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il muretto che delimita la carreggiata. Gli automobilisti in transito hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare dopo le gravi lesioni riportate.