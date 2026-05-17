È Lorenzo Tuccinardi la vittima dell’incidente fra due auto in via Appia a Latina

Lorenzo Tuccinardi.

È Lorenzo Tuccinardi la vittima dell'incidente avvenuto nella giornata di ieri lungo la via Appia nel Comune di Monte San Biagio, in provincia di Latina, nel quale sono rimaste coinvolte due automobili. Tuccinardi stava viaggiando a bordo di una delle due in quella tragica mattina di sabato 16 maggio quando, all'altezza del chilometro 108 dell'Appia, si è verificato lo scontro.

Perde la vita in un incidente in macchina: morto Lorenzo Tuccinardi

Lorenzo Tuccinardi aveva 27 anni e viveva a Monte San Biagio, ma era originario di Frosinone. Dopo aver frequentato l'Istituto Tecnico Industriale Pacinotti di Fondi ed essersi diplomato come perito informatico, aveva svolto dei lavori come elettricista. Da circa un anno e mezzo era un operaio di distribuzione Enel per la Clem Srl.

Tuccinardi è una delle quattro persone che hanno perso la vita in meno di 24 ore sulle strade della provincia di Latina. Poco prima dell'incidente che gli è stato fatale, sulla via Pontina, all'altezza di latina, c'è stato un altro terribile scontro fra un furgone frigo e un'automobile. A perdere la vita sono stati il trentenne Alessandro Buglione e il trentasettenne Simone Lauretti. Nel corso della serata, invece, un altro ragazzo ha perso la vita lungo la Migliara 58: a morire è stato Alessio Alberelli, avrebbe compiuto 30 anni il prossimo novembre.

L'incidente lungo la via Appia a Latina

Come anticipato, lo scontro è avvenuto lungo la via Appia all'altezza del chilometro 108, nel territorio di Latina. Non è chiaro cosa sia successo: non appena avvenuto lo scontro è scattato l'allarme. Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Terracina, il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e gli agenti della polizia stradale.

Una volta sul posto i pompieri hanno estratto dalle lamiere le persone rimaste intrappolate. Fra loro il corpo senza vita di Tuccinardi. Per lui non c'è stato niente da fare, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: ha perso la vita sul colpo. Un'altra persona, rimasta ferita, è stata estratta e trasferita in ospedale per le cure necessarie.

A seguito dello scontro, invece, gli agenti della Stradale hanno chiuso la via Appia per svolgere i rilievi scientifici del caso e consentire le operazioni di soccorso: hanno lavorato per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto, nel frattempo si sono occupati di gestire la viabilità.