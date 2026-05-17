Si scontra con un’auto, Alessio Alberelli muore in moto a 29 anni: è la quarta vittima della strada a Latina in 24 ore

Si trovava in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un’automobile ed è morto: Alessio Alberelli è la quarta vittima in 24 ore in provincia di Latina.

Alessio Alberelli.

È Alessio Alberelli la quarta vittima che ha perso la vita nelle strade in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. L'incidente in cui ha perso la vita il ragazzo, che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo novembre, è avvenuto nella serata di ieri, sabato 16 maggio, verso le ore 21 sulla Migliara 58, nel comune di Terracina. Non è ancora stata chiarita la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni la sua moto si sarebbe schiantata contro un'automobile. L'impatto è stato violentissimo: a nulla sono serviti i tentativi di rianimare il ventinovenne: ha perso la vita sul colpo.

L'incidente a Terracina sulla via Migliara 58

I fatti, come anticipato, risalgono alla prima serata di ieri quando, verso le ore 21, si è verificato l'incidente nel territorio di Terracina. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in sella al quale viaggiava e sarebbe finito contro l'automobile. Dopo lo scontro è finito sull'asfalto e ha perso la vita sul colpo.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorritori, arrivati a bordo di un'ambulanza e con un'auto medica. Oltre a loro, hanno raggiunto il luogo dello scontro anche i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area.

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Alessio Alberelli aveva 29 anni, ne avrebbe compiuti 30 il prossimo novembre. Viveva a Terracina, dove lavorava come meccanico dopo essersi diplomato all'Ipsia presso l'istituto di Latina Enrico Mattei. Aveva la passione dei motori e guidava la moto fin da quando era giovanissimo, come mostrano alcune foto sui social.

È la quarta vittima a perdere la vita nelle strade di Latina nelle ultime 24 ore: ieri mattina, alle 6 di sabato 16 maggio, hanno perso la vita Simone Lauretti e Alessandro Buglione lungo la Pontina dopo lo scontro fra un furgone frigo e un'auto. Qualche ora dopo, invece, a perdere la vita è stato Lorenzo Tuccinardi, in un incidente sulla via Appia fra Terracina e Monte San Biagio.

L'addio degli amici di Alessio: "Il tu sorriso per sempre"

Per tutti e quattro sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti. "Ancora non posso crederci", si legge sul profilo social di Alberelli. "Sono senza parole con la mente piena dei tuoi ricordi e del tuo sorriso stupendo", gli scrive un altro.

"Amico mio, non doveva andar così. Ti ho conosciuto alle superiori ragazzo fantastico, poi con il lavoro le cose cambiano, la vita cambia poi due anni fa decisi di prendere una Kia e ti trovo lì a lavorare e mi consigliasti pure la macchina da prendere – ricorda un altro amico di vecchia data, ritrovato nell'ultimo periodo – Da lì tutto il tempo passato a non vederci sembra svanire, ci chiamavamo spesso sia per informazioni sulla Kia, per preventivi per le gomme per te e la tua famiglia, ormai era diventata una cosa quotidiana sentirci, dopo tanti anni ritrovare un amico compagno di mille stronzate a scuola. Ti ricorderò per sempre amico mio, lavora con i motori anche lassù non abbandonare mai i tuoi sogni falli vivere per sempre".

Un'altra ancora, invece, ricorda i bei momenti trascorsi insieme. "Suonami ancora quando mi vedi sul lungomare a camminare, sorridimi e guardami ancora con quegli occhi tuoi trasparenti, raccontami i tuoi progetti, fallo ancora – scrive, condividendo alcune foto – Fammi vedere il tuo nuovo tatuaggio e parlami del corso di salsa, regala la tua felpa al mio Filippo e rendilo fiero, sii ancora un esempio. Sorridimi, ti prego, ti prego non smettere. Parlami ancora".