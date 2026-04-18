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Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina: forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscina

Un bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in corso.
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A cura di Beatrice Tominic
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Una delle piscine della struttura in cui si trovava il piccolo.
Una delle piscine della struttura in cui si trovava il piccolo.

Terribile incidente alla Terme di Suio, a Castelforte, lungo il fiume Garigliano, in provincia di Latina dove un bambino di 7 anni ha perso la vita oggi. Il piccolo era con la famiglia e degli amici in uno dei centri termali della zona, quando è scattato l'allarme. I soccorsi hanno immediatamente raggiunto il luogo della segnalazione e sul posto, dopo un'ambulanza e un'auto medica, è arrivata anche un'eliambulanza.

A bordo gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno raggiunto il piccolo e hanno provato a rianimarlo. Ma per lui non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita, probabilmente affogato. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori.

L'arrivo dei soccorsi e l'inizio delle indagini

Sul posto sono arrivati immediatamente anche i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino che ha già disposto il sequestro della salma e l'autopsia sul corpicino. I militari, hanno subito acquisito i video e le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della piscina, poi hanno iniziato a raccogliere anche le testimonianze dei testimoni. Posta sotto sequestro anche l'intera area coinvolta.

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La ricostruzione del tragico incidente

Non è ancora chiaro possa essere successo al bimbo, di 7 anni appena, annegato e morto oggi, sabato 18 aprile 2026 in una delle strutture termali in provincia di Latina. Fra le ipotesi più accreditate è che possa essere stato risucchiato da un bocchettone di scarico della piscina in cui si trovava subito dopo pranzo. Il piccolo, trainato dal getto del bocchettone, non sarebbe più riuscito a salire in superficie, affogando e perdendo la vita. Il suo corpicino, intanto, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Articolo in aggiornamento

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