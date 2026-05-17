Schianto sulla via Pontina, morti Simone Lauretti e Alessandro Buglione: avevano 37 e 30 anni

Terribile incidente lungo la Pontina, scontro fra camion frigo e un’auto, morti Simone Lauretti e Alessandro Buglione: avevano 37 e 30 anni.

Da sinistra: Simone Lauretti, l’immagine dell’incidente sulla Pontina e Alessandro Buglione.

Si chiamavano Simone Lauretti e Alessandro Buglione i due uomini che hanno perso la vita nel tragico incidente di ieri, sabato 16 maggio 2026, lungo la via Pontina. A schiantarsi, verso le ore 6, un furgone frigo e un'automobile: non è chiaro cosa abbia portato allo scontro. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario, ma per i due non c'è stato niente da fare: i due sono stati estratti dai pompieri dalle lamiere dell'automobile. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: i due erano già senza vita.

Chi sono le vittime dell'incidente della via Pontina: Simone Lauretti e Alessandro Buglione

A perdere la vita nel tragico incidente due giovani: un uomo di 37 anni, Simone Lauretti e Alessandro Buglione. Uno si trovava al volante dell'automobile, l'altro era passeggero nel furgone frigo. Non appena appresa la notizia, sono in molti che hanno dedicato un ricordo a Lauretti che lavorava in una pescheria romana. Originario di Terracina, in provincia di Latina, si trovava seduto al posto del passeggero del furgone frigo: viaggiava in direzione Roma per consegnare i prodotti alimentari freschi. Al suo fianco il conducente del furgone, suo parente, che è stato trasferito dagli operatori del 118 al pronto soccorso.

Alla guida dell'automobile, invece, si trovava il trentenne Alessandro Buglione: stava viaggiando in direzione opposta per andare al lavoro, era partito dalla sua abitazione a Doganella di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina. All'improvviso, all'altezza del cavalcavia di via Picasso, ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro il furgone, invadendo l'altra corsia.

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L'incidente sulla via Pontina: scontro fra furgone frigo e auto ieri mattina

Lo schianto è avvenuto, come anticipato, verso le ore 6 di sabato 16 maggio lungo la via Pontina, nel territorio di Latina, all'altezza del chilometro 71. A scontrarsi sono stati un furgone frigo e un'automobile: non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno cercato di soccorrere le persone rimaste coinvolte. All"interno dell'automobile, però, hanno trovato i corpi senza vita di due persone, il conducente del furgone e un passeggero del furgone frigo. La persona al volante di quest'ultimo, invece, è stata estratta ancora in vita dalle lamiere: si trova in condizioni critiche. Per lui è scattato il trasferimento d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre a soccorritori e vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale.