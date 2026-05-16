Incidente su un cavalcavia della Pontina a Latina tra furgone e suv: due morti e un ferito

Un grave incidente sul cavalcavia Picasso in via Pontina a Latina ha registrato due morti e un ferito. Coinvolti nello scontro un furgone e un suv.

L’incidente sulla Pontina a Latina (Dal gruppo Facebook Via Pontina)

Due morti e un ferito è il bilancio dell'incidente stradale in via Pontina a Latina. Il sinistro si è verificato sul cavalcavia di via Picasso nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio. A scontrarsi sono stati un furgone e un suv. Sul posto gli agenti della polizia stradale, il personale sanitario e gli addetti Anas.

Lo scontro tra un furgone e un suv

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente i due veicoli, un furgone e un suv, stavano percorrendo il cavalcavia di via Picasso al chilometro 71,4 di via Pontina, nel tratto del territorio di Latina. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Dopo l'impatto, tutti e due i mezzi sono finiti contro il guardrail, che costeggia la carreggiata.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando l'incidente e chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivato il personale sanitario con varie ambulanze. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. Il conducente del furgone, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti. Al momento non si conscono le sue esatte condizioni di salute.

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Traffico e code sulla Pontina per incidente

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione. Pesenti sul luogo dell'incidente per gli accertamenti gli agenti della polizia stradale di Latina e del Distaccamento di Terracina, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cavalcavia di via Picasso è stato chiuso al traffico tra gli svincoli di viale Le Corbusier e Borgo Isonzo, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire ai poliziotti di lavorare in sicurezza. Sul posto anche anche le squadre Anas. Terminate le verifiche, la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.