Scontro auto-furgone a Orte, morto Luciano Riccardi: è il secondo incidente mortale nel Viterbese oggi

Schianto a Orte fra un’auto e un furgone, nello scontro perde la vita un uomo di 70 anni, Luciano Riccardi: è il secondo incidente nel Viterbese.

Schianto fra un'automobile e un furgone a Orte nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Lo scontro è avvenuto verso le ore 11 sulla via Amerina, dove una Renault Clio e un furgone Fiat Fiorino si sono scontrati frontalmente. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incidente. Ciò che è certo è che, ad avere la peggio è stato l'uomo che si trovava al volante della vettura, morto sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate. Si chiamava settantenne Luciano Riccardi. Ferita anche un'altra persona, trasferita d'urgenza in ospedale.

Cosa è successo: l'incidente a Orte, lo scontro fra auto e furgone

L'incidente mortale risale a questa mattina, lunedì 4 maggio 2026, quando, verso le ore 11, quando un'automobile, una Renault Clio, si è scontrata con un furgone Fiat Fiorino. Le cause dello schianto sono ancora da accertare. Ad avere la peggio l'automobilista che si trovava alla guida della Renault, un uomo di 70 anni, che nello scontro ha riportato ferite gravissime.

L'arrivo dei soccorsi: un ferito all'ospedale

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia locale di Orte. Oltre a loro sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso le due persone coinvolte. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione per l'automobilista, il settantenne Luciano Riccardi, che ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

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Il conducente del furgone, invece, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Scontro furgone-auto: è il secondo incidente in provincia di Viterbo oggi

Quello di Orte è il secondo incidente mortale di oggi in provincia di Viterbo: a mezzogiorno e mezza circa, infatti, all'altezza di Capodimonte, lungo la via Verentana, si è verificato un altro incidente mortale dopo lo scontro fra un furgone e un'automobile. A perdere la vita, stavolta, una donna di 41 anni residente nel Grossetano che era andata a trovare la sorella che vive a Valentano.