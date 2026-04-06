È Jonathan Faraoni il 26enne morto nell’incidente tra moto e auto la mattina di Pasqua ad Anzio

Jonathan Faraoni

Si chiamava Jonathan Faraoni il ventiseienne morto nell'incidente stradale in via Valle Schioia la mattina di Pasqua nel Comune di Anzio in provincia di Roma. Lutto nella comunità che si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio e addio per il ragazzo. Oltre alla vittima nello scontro che ha coinvolto una moto e un'auto sono rimaste ferite cinque persone, tra le quali due minori.

Lo scontro tra moto e auto in cui è morto Jonathan Faraoni

Al momento in cui si è verificato lo scontro mortale in cui ha perso la vita Jonathan Faraoni erano circa le ore 9. Ieri era una mattina soleggiata, il ventisenne era in sella alla sua moto Ducati e stava percorrendo via Valle Schioia nella frazione Lavinio quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto all'altezza di via Settembrini. L'impatto è stato violento e il motociclista ha avuto la peggio: sbalzato dal veicolo a due ruote, è finito rovinosamente sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente stradale con feriti gravi, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. Uno dei feriti, in condizioni serie, è stato soccorso e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. I due minorenni invece sono stati trasferiti al Nuovo ospedale dei Castelli e gli altri al Riuniti di Anzio. Per Jonathan non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, purtroppo inutili i tentativi da parte dei soccorritori di rianimarlo. Presenti gli agenti della polizia locale.

A Casal Monastero morto un 17enne

A Roma in zona Casal Monastero un ragazzo di diciassette anni è morto in un incidente stradale domenica 5 aprile a Pasqua. Un'auto avrebbe investito il giovane sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine. Un impatto violento, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.