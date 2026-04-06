Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal Monastero

Il giovane calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni, investito da un'auto guidata da un 19enne in un incidente stradale avvenuto a Casal Monastero a Roma. La tragedia è avvenuta nella giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, in via Ratto delle Sabine. Il ragazzo è rimasto gravemente ferito. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso ospedaliero, dove poi è deceduto. Mattia era una giovane promessa del calcio italiano, militava nella formazione under 17 della Roma City Fc, che con un comunicato firmato dal presidente Tonino Doino e dal vice presidente Paolo Doino, ha espresso il suo profondo cordoglio a nome di ogni tesserato: "Roma City FC si stringe attorno alla famiglia del nostro Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17, scomparso questa mattina a seguito di un tragico incidente nella notte. Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore. Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari con affetto e rispetto".

Lutto a Roma per la morte del calciatore 17enne

La tragica scomparsa del giovane calciatore 17enne nella giornata di Pasqua 2026 ha gettato nello sconforto tutta la comunità romana. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, è intervenuto con una nota: "Una tragedia che colpisce la nostra comunità – scrive Umberti – La notizia della scomparsa del giovane Mattia Rizzetti, 17 anni, ragazzo di Casal Monastero, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Una vita spezzata troppo presto, proprio nel suo quartiere, in modo così drammatico, è qualcosa che colpisce nel profondo tutti noi. Quando se ne va un ragazzo così giovane, è l’intera comunità che perde un pezzo di futuro. A nome mio e dell’Istituzione che rappresento, esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, agli amici in questo momento di immenso dolore. Ci stringiamo con rispetto e silenzio attorno a chi sta soffrendo. Ciao Mattia, riposa in pace".

Distrutti per la grave perdita anche docenti e studenti dell'Istituto scolastico Aniene che il 17enne frequentava: "Il nostro Istituto – scrive in una nota la scuola – è stato colpito da una perdita improvvisa e dolorosa: Mattia Rizzetti, studente della classe 3^A CAT, è venuto a mancare questa mattina a seguito di un tragico incidente. L’intera comunità scolastica — studenti, docenti e personale — si unisce nel dolore per questa grave perdita, ricordando quanto questa giovane vita ha rappresentato per tutti noi. Mattia non era solo uno studente: era un compagno di classe, un amico, una presenza quotidiana fatta di gesti, sorrisi e momenti condivisi. Ognuno lo custodirà nella propria memoria in modo unico, ma tutti porteremo con noi qualcosa di lui. Alla sua famiglia va il nostro pensiero più sincero e partecipe. Non esistono parole capaci di colmare un dolore così grande, ma desideriamo far sentire la nostra vicinanza al papà Sergio e alla mamma Valentina, come comunità che condivide questo lutto. In questo momento di dolore, la scuola garantirà spazi di ascolto e supporto per gli studenti e per tutto il personale. Mattia continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto, nei racconti, nei gesti che restano, nei legami che non si spezzano".

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Il dolore degli sportivi e dei club calcistici

Tantissimi i commenti delle squadre di calcio che avevano conosciuto Mattia in questi anni, apprezzandone le dote umani e sportive. "Avevi solo diciassette anni – scrive l'Asd Tor Lupara – e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile. Tre anni passati con noi nella categoria 2009: tante emozioni, tante gioie, tanti ricordi. Il presidente Donato Olivieri, il vice presidente Gina Tattilo, tutta la dirigenza, gli istruttori e i tesserati si stringono attorno a papà Sergio e mamma Valentina per la grave perdita. Riposa in pace, caro mattia. Cuore rosso blu". Ma ricordi commossi arrivano anche dal Real San Basilio Official: "Tutta la società Real San Basilio manda un pensiero alla famiglia di Mattia Rizzetti ragazzo del quartiere tragicamente scomparso questa notte in un maledetto incidente… Riposa in pace ragazzo".

L'Asd Aranova "si stringe attorno al dolore della famiglia Rizzetti e della società Roma City FC per la tragica e prematura scomparsa di Mattia avvenuta questa mattina. Ciao Mattia". Mentre l'Asd Santa Lucia Calcio ed i suoi tesserati "si uniscono con profondo dolore a questo immenso lutto per la scomparsa del caro Mattia Rizzetti , volato via troppo presto a soli 17 anni.Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutta la comunità sportiva, custodendo il suo ricordo nei nostri cuori". E l'Asd Savio Calcio si unisce "con profonda commozione al dolore della società Roma City FC e della famiglia di Mattia Rizzetti per la sua improvvisa scomparsa.In questo momento di grande tristezza, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla famiglia, alla società e ai suoi compagni di squadra".