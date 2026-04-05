Anzio, auto contro scooter la mattina di Pasqua in via Valle Schioia: morto un uomo, cinque feriti

Grave incidente questa mattina ad Anzio. Per cause ancora da chiarire, intorno alle 9, una moto con a bordo almeno una persona si è scontrata con una macchina in via di Valle Schioia. Per il centauro non c'è stato purtroppo nulla da fare: nonostante la tempestività dei soccorsi, è deceduto dopo pochi minuti dall'impatto. Sul posto era stata chiamata un'eliambulanza che però non ha potuto fare nulla. L'uomo, infatti, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Cinque persone sono state portate in ospedale. Una donna e un uomo si trovano ora ricoverati in gravi condizioni al pronto soccorso di Anzio, mentre un altro, le cui condizioni destano seria preoccupazione, è stato portato al San Camillo di Roma. Altre due donne, invece, sono state portate in ambulanza al Nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia. Le condizioni più preoccupanti sono quelle dell’uomo trasportato al San Camillo di Roma: il quadro clinico, infatti, è molto grave e non si sa se sia in pericolo di vita o meno.

L'identità della persona deceduta non è stata ancora resa nota. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare il centauro, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano e l'uomo è deceduto sul posto pochi minuti dopo l'incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Al momento non sono ancora note le dinamiche che hanno portato i due mezzi a scontrarsi, che sono ancora al vaglio dei caschi bianchi. Sul caso, come da prassi, è stata aperta un'indagine per omicidio stradale e il conducente dell'altra vettura coinvolta sarà sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.