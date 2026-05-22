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Morta dopo il parto a Roma, la cognata: “Erica ci ha telefonato con i gemelli in braccio, stava bene”

La cognata di Erica Carroccia ha raccontato com’era la 31enne morta dopo il parto dei due gemelli all’ospedale Isola Tiberina di Roma e il rapporto con il fratello Giordano, suo marito. “Ci ha telefonati, stava bene”.
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A cura di Alessia Rabbai
Erica Carroccia e il marito Giordano Di Micco il giorno del matrimonio
Erica Carroccia e il marito Giordano Di Micco il giorno del matrimonio

La conoscenza, il fidanzamento, la proposta di matrimonio a Parigi e la gravidanza. Jessica Di Micco intervistata da Fanpage.it ricorda Erica Carroccia e la relazione con suo fratello Giordano. La storia di una coppia felice, fino a quando una tragedia ha travolto la loro famiglia. La trentunenne è morta dopo il parto di due gemelli all'ospedale Isola Tiberina di Roma il 13 maggio scorso. Per la sua prematura scomparsa a seguito della denuncia del vedovo la Procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto e ha iscritto i nomi di tre professionisti nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Erica maestra ideale con il sogno del matrimonio e dei figli

Erica Carroccia
Erica Carroccia

"Erica e Giordano si conoscevano da una decina d'anni, erano una coppia cattolica, tradizionale. Mio fratello si sentiva fortunato ad averla nella sua vita, diceva sempre che era stata lei a volerlo accanto a sé per condividere un progetto insieme. Si sentiva scelto da Erica, per coronare il loro sogno del matrimonio e dei figli".

Jessica ricorda Erica come "una ragazza speciale, semplice e genuina. Amava dedicarsi ad attività manuali ed era creativa. Era molto dolce, soprattutto con i suoi alunni, l'ideale di maestra buona, ecco". Erica si è laureta e specializzata alla facoltà di Scienze dell'Educazione all'Università Lumsa di Roma e faceva la maestra di sostegno alla scuola elementare Leonardo Da Vinci di Sonnino. Studenti e studentesse l'hanno salutata, facendo volare palloncini bianchi in cielo il giorno delle esequie.

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Le nozze e l'annuncio della gravidanza gemellare

Il gender reveal dei due gemelli
Il gender reveal dei due gemelli

Erica e Giordano si sono sposati a luglio del 2024, dopo una proposta di matrimonio sotto alla Tour Eiffel. "Poi sono cominciati i preparativi delle nozze, che Erica ha organizzato con grande cura e nei minimi dettagli". Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di Sonnino, proprio vicino a Piazza Garibaldi al centro della quale mercoledì scorso è stata posta la bara bianca di Erica con la sua foto per i funerali. "Il giorno del matrimonio è entrata in chiesa accompagnata da suo padre, era bellissima e felice. Poi sono partiti per un Safari in Africa.

Erica e Giordano hanno annunciato la notizia della gravidanza durante un pranzo in famiglia. "Ricordo che Giordano ha detto a mia figlia guarda che adesso arrivano i cuginetti!. Così abbiamo scoperto anche che aspettavano due bambini: è stata un'esplosione di felicità. Tutti eravamo molto premurosi e attenti nei confronti di Erica, si è fatta seguire da una nutrizionista e aveva molta cura di se stessa, evitava di fare sforzi per non affaticarsi. Una gravidanza condivisa tra la coppia e la famiglia: "Nelle chat ci scambiavamo le foto dei corredini per i bimbi, le idee regalo, fantasticavamo su ciò che sarebbe stato".

"In contatto nella chat di famiglia dopo il parto"

Erica Carroccia
Erica Carroccia

Il giorno del parto Giordano era con Erica, i genitori di entrambi aspettavano in ospedale, mentre le sorelle di lui e gli altri parenti erano a casa, in trepidante attesa di notizie. "Siamo rimasti in contatto con Erica, scrivendoci nella chat di famiglia, ci hanno mandato un selfie insieme e una foto dei gemellini. Erica stessa ha chiamato tutta la famiglia, ci ha telefonato dopo il parto". Fino a quando la situazione non è precipitata. "Non ci sareremmo mai immaginati che potesse accadere una cosa del genere, ossia che lì a breve sarebbe morta" continua Jessica. "Come familiari non cerchiamo per forza un colpevole, ma vogliamo sapere la verità, anche per raccontarla ai suoi figli quando cresceranno".

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Intervista
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