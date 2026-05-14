Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma: disposta l’autopsia

Erica Carroccia (Foto da Facebook)

Una donna è morta ieri, mercoledì 13 maggio, nell'ospedale Isola Tiberina a Roma poco dopo aver partorito due gemellini. Erica Carroccia, 31 anni, era originaria di Sonnino, in provincia di Latina. Alla notizia del decesso tutto il paese si è stretto nel dolore per la perdita di una giovane concittadina. Il parto è stato prematuro con i piccoli che sono venuti alla luce dopo solo sette mesi. Al momento non è chiaro quali complicazioni posso aver portato a questa tragica conseguenza. La procura ha avviato un procedimento e disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. I due neonati, un maschio e una femmina, sono in buone condizioni.

Il cordoglio del sindaco: "Una perdita enorme"

Erica Carroccia si era sposata l'anno scorso, aveva studiato Scienze della Formazione Primaria all'università Lumsa di Roma ed era un'insegnante. È stato il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, a dare notizia della morte con un comunicato sui social: "Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica. Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni – scrive il sindaco -. Una giovane Mamma, che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità. Una perdita enorme, che lascia sgomento, tristezza e un vuoto oggi difficile da colmare. In questo momento di grande sofferenza, a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari".

Annullati eventi pubblici a Sonnino

Un evento che ha scioccato la comunità a tal punto da spingere l'amministrazione ad annullare tutti gli eventi civili e di spettacolo legati alle "Torce", appuntamento religioso e comunitario molto sentito a Sonnino. "Nel rispetto della secolare tradizione si terrà regolarmente il rito della processione – conclude il sindaco Gianni Carroccia -, sebbene nel massimo rispetto del lutto cittadino e della vicinanza alla famiglia colpita da questa immensa perdita".