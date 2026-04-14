Morta la neonata che ha smesso di respirare in casa a Roma: il decesso al Gemelli

È morta alle 6.00 di questa mattina la bimba di tre mesi della Balduina ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, dopo un soffocamento prolungato dalle cause sconosciute verificatosi ieri nel lettino di casa sua. Ricoverata in terapia intensiva, il decesso è avvenuto per le conseguenze dell’arresto cardiaco e la grave ipossia cerebrale. Gli operatori del 118, che in un primo momento avevano guidato i genitori in videochiamata d'emergenza per effettuare le manovre di primo intervento, erano riusciti a rianimarla e a intubarla, ma la bambina era arrivata in ospedale in condizioni critiche.

Restano da chiarire le cause del decesso

I medici dell'ospedale romano avevano già accertato ieri che la neonata era arrivata in condizioni gravissime a causa del periodo passato con le vie aeree ostruite. Dopo la rianimazione operata dai soccorritori giunti nell'appartamento della famiglia, il suo cuore aveva ripreso a battere ed era stata intubata per il trasporto al Gemelli, ma nella notte la piccola non ha retto i danni causati dall'arresto cardiocircolatorio e dalla lunga mancanza di ossigeno al cervello. Ora resta da capire cosa le abbia impedito di respirare. Una delle ipotesi è quella di un rigurgito avvenuto nel sonno. La bimba stava dormendo nel suo lettino quando i genitori hanno notato che presentava difficoltà serie.

La videochiamata e i soccorsi d'emergenza

Ad accorgersi che la figlia di tre mesi stava soffocando erano stati gli stessi genitori: andati a controllare la bambina, si erano resi conto che era già cianotica. Contattati immediatamente i sanitari, un team di dottori li aveva guidati in videochiamata nel mettere in pratica le prime manovre di rianimazione. Operazioni che avevano fatto guadagnare tempo alla piccola, fino all'arrivo di un'ambulanza e un'auto medica per il soccorso avanzato.