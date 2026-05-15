Morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma: tre medici indagati per omicidio colposo

Il ginecologo di fiducia e due medici dell’ospedale Isola Tiberina di Roma sono indagati per omicidio colposo per la morte di Erica Carroccia. La 31enne è deceduta dopo aver partorito due gemelli.

Erica Carroccia

Tre medici dell'ospedale Isola Tiberina Isola a Roma sono indagati per omicidio colposo, a seguito della morte di Erica Carroccia. La maestra trentunenne di Sonnino in provincia di Latina è deceduta dopo aver partorito due gemelli mercoledì scorso 13 maggio. Si tratta del ginecologo di fiducia e di due medici dell'ospedale, assistiti dall'avvocato Gaetano Scalise. Le indagini della Procura, coordinate dalla pubblico ministero Nadia Plastina, sono partite dalla denuncia del marito.

Oggi il medico legale riceverà l'incarico per svolgere l'autopsia, le forze dell'ordine hanno sequestrato la cartella clinica. Da stabilire se le complicazioni che Carroccia ha avuto durante il parto si sarebbero potute evitare, agendo diversamente oppure se, durante la gravidanza non sia stata correttamente monitorata. Il marito ha spiegato che solo nell'ultima visita ginecologica è emersa la minaccia di parto prematuro, mentre da tutte le altre visite precedenti non c'erano problematiche. Tutti e due i neonati stanno bene.

Ricoverata per una minaccia di parto prematuro

Erica Carroccia era alla sua prima gravidanza e aspettava due gemelli. Il ginecologo le ha consigliato di recarsi in ospedale per una minaccia di parto prematuro, ed è stata ricoverata. Come riporta Il Messaggero ciò che il marito si domanda è perché, nonostante inizialmente fosse stato pianificato un cesareo, i medici abbiano invece deciso di fare un parto naturale. Carroccia, dopo aver messo alla luce i suoi due figli, ha avuto una grave emorragia e una sindrome intravasale diffusa, complicanza ostetrica che si sarebbe verificata durante il travaglio o il parto e a seguito della quale è morta. Un'isterectomia d'urgenza, ossia la completa rimozione dell'utero, non è servita a salvarla.

L'ospedale: "Piena fiduca nel lavoro della Magistratura"

Ieri pomeriggio l'ospedale ha espresso vicinanza alla famiglia di Erica Carroccia: "L'Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola esprime profondo cordoglio per la scomparsa della giovane, avvenuta nelle ore successive al parto presso la nostra struttura. I bambini, un maschio e una femmina, sono nati pretermine a 33 settimane e le loro condizioni cliniche sono stabili. L'ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola esprime piena fiducia nel lavoro dei professionisti, della Magistratura e degli organi inquirenti, nella certezza che ogni elemento utile alla comprensione di questo tragico evento sarà approfondito con rigore e trasparenza".