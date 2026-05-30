A Roma i cavalli per la parata del 2 giugno scappano e galoppano tra le auto sulla Colombo: il video

La scena insolita è stata immortalata dagli automobilisti che si trovavano a quell’ora sulla Cristoforo Colombo. La Polizia Locale e i carabinieri sono intervenuti per riacciuffare gli animali.

Uno dei cavalli al galoppo questa notte sulla Colombo

Momenti di straordinaria follia quelli che si sono vissuti, nella notte appena trascorsa, sulla Cristoforo Colombo a Roma, dove un gruppo di cavalli ha galoppato tra le auto in transito, generando caos ma anche tanta curiosità per l'insolito quadretto. Sono stati tanti, infatti, gli automobilisti che, presenti a quell'ora sulla Colombo, hanno ripreso la scena con i loro telefonini e pubblicato poi i video in rete. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i cavalli sarebbero scappati dalla zona delle Terme di Caracalla, dove erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno che si svolgerà nella Capitale in occasione della Feste della Repubblica Italiana.

Sul posto, come si vede anche in molti video, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che si sono adoperati per riacciuffare i cavalli al galoppo e hanno gestito anche la viabilità; da quanto si apprende, gli animali in fuga hanno urtato alcune automobili in transito, danneggiandole, ciononostante non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, di concerto con i poliziotti municipali, hanno provveduto a recuperare gli animali e a riportare la situazione alla normalità.