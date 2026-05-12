roma
video suggerito
video suggerito

Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passanti

Tentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto. Bloccato dai passanti, i carabinieri l’hanno portato in Procura.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

Attimi di paura a Nepi, dove un trentottenne ha tentato di rapire una bambina di due anni. L'episodio è successo in via Roma oggi pomeriggio, nel Comune della proviccia di Viterbo. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, ma che si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno bloccato l'uomo permettendo ai carabinieri di portarlo in Procura.

Secondo quanto ricostruito era pomeriggio, la bambina si trovava insieme a sua mamma in auto in una strada in cui ci sono vari ambulatori medici. Erano sole, stavano aspettando il marito e papà uscire da una visita specialistica. L'uomo, un trentottenne di origini romene, ha preso di mira mamma e figlia e si è avvicinato alla macchina. La piccola in quel momento era tra le braccia amorevoli della donna, lui improvvisamente ha aperto la portiera dell'auto e ha cercato di portargliela via.

La donna ha opposto resistenza, ha inziato a urlare e a suonare il clacson, per richiamare l'attenzione dei passanti. E ha funzionato, perché subito sono accorse alcune persone, che si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno bloccato l'uomo, prima che fuggisse. Nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente delle forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Nepi, che lo hanno portato alla Procura di Viterbo e la sua posizione è al vaglio.

Leggi anche
Bimba di 4 anni azzannata in volto dal Golden Retriever del nonno: in codice rosso al Bambino Gesù

Sul caso è intervenuto il sindaco di Nepi, Franco Vita con un post sul profilo social del Comune, per chiarire la dinamica di quanto successo: "Per evitare la diffusione di notizie non rispondenti al vero comunico che oggi pomeriggio sembrerebbe che vi sarebbe stato un tentato rapimento di una bambina di due anni" scrive il primo cittadino su Facebook. "Sembra che la persona era in uno stato di ubriachezza. Un fatto che speriamo che sia isolato, comunque invito le forze dell’ordine e la popolazione alla massima attenzione e in presenza di movimenti strani avvisare polizia locale e carabinieri".

Cronaca
Viterbo
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'alcol, la stampella e il video mandato al figlio: così Monica Belciug ha ucciso Alberto Pacetti
"Eravamo ubriachi ed è caduto", le menzogne di Monica Belciug
Roma, massacra e uccide il compagno con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug, la vittima è Alberto Pacetti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views