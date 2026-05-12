Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passanti

Attimi di paura a Nepi, dove un trentottenne ha tentato di rapire una bambina di due anni. L'episodio è successo in via Roma oggi pomeriggio, nel Comune della proviccia di Viterbo. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, ma che si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno bloccato l'uomo permettendo ai carabinieri di portarlo in Procura.

Secondo quanto ricostruito era pomeriggio, la bambina si trovava insieme a sua mamma in auto in una strada in cui ci sono vari ambulatori medici. Erano sole, stavano aspettando il marito e papà uscire da una visita specialistica. L'uomo, un trentottenne di origini romene, ha preso di mira mamma e figlia e si è avvicinato alla macchina. La piccola in quel momento era tra le braccia amorevoli della donna, lui improvvisamente ha aperto la portiera dell'auto e ha cercato di portargliela via.

La donna ha opposto resistenza, ha inziato a urlare e a suonare il clacson, per richiamare l'attenzione dei passanti. E ha funzionato, perché subito sono accorse alcune persone, che si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno bloccato l'uomo, prima che fuggisse. Nel frattempo è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente delle forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Nepi, che lo hanno portato alla Procura di Viterbo e la sua posizione è al vaglio.

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Sul caso è intervenuto il sindaco di Nepi, Franco Vita con un post sul profilo social del Comune, per chiarire la dinamica di quanto successo: "Per evitare la diffusione di notizie non rispondenti al vero comunico che oggi pomeriggio sembrerebbe che vi sarebbe stato un tentato rapimento di una bambina di due anni" scrive il primo cittadino su Facebook. "Sembra che la persona era in uno stato di ubriachezza. Un fatto che speriamo che sia isolato, comunque invito le forze dell’ordine e la popolazione alla massima attenzione e in presenza di movimenti strani avvisare polizia locale e carabinieri".