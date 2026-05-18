Partorisce due gemelli e muore a Roma: mercoledì i funerali di Erica Carroccia in piazza a Sonnino

Erica Carroccia aveva 30 anni ed è morta dopo aver partorito due gemelli a Roma il 13 maggio: mercoledì 20 le celebrazioni funebri in piazza a Sonnino, di cui era originaria.

Erica Carroccia.

Si terranno mercoledì 20 maggi le celebrazioni funebri di Erica Carroccia, la trentenne che ha perso la vita dopo aver partorito due gemellini all'ospedale Gemelli Isola di Roma lo scorso mercoledì 13 maggio. Come reso noto dai parenti e dagli amici, la cerimonia funebre si terrà in piazza Garibaldi a Sonnino mercoledì 20 maggio alle ore 15.30, mentre in mattinata sarà esposta presso l'istituto di Medicina Legale a piazzale del Verano.

La pm ha, infatti, concesso il nulla osta ai familiari di Erica Carroccia per poter celebrare il rito funebre. Dalla capitale la salma sarà trasportata a Sonnino, Comune in provincia di Latina di cui era originaria la donna.

Erica Carroccia morta dopo il parto dei due gemelli a Roma

Erica Carroccia è morta mercoledì 13 maggio 2025, subito dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Gemelli Isola di Roma. Non è chiaro cosa sia successo. La donna è entrata in sala parto sulle sue gambe, ha fatto nascere i due bimbi, un maschio e una femmina, prematuri ma in condizioni stabili. E non è più uscita. Ha perso la vita subito dopo aver partorito.

La famiglia della donna ora vuole capire cosa sia successo in quella tragica giornata e conoscere la verità. "Perché e chi ha deciso di non sottoporre Erica ad un parto cesareo, maggiormente consigliato in caso di parti gemellari?", è la domanda che si pongono i familiari della donna tramite l'avvocato Alfredo Frateschi.

Le indagini in corso sulla morta di Erica Carroccia

Nel frattempo sono state aperte le indagini sul caso: sono tre i medici indagati per omicidio colposo. Si tratta del ginecologo di fiducia e di due medici dell'ospedale, assistiti dall'avvocato Gaetano Scalise. Raggiunto da Fanpage.it il legale ha dichiarato che per quanto accaduto non può non esserci grande tristezza da parte dei suoi assistiti: "Aspettiamo il risultato dell'autopsia, siamo alle prime fase e manteniamo lo stretto riserbo sulla vicenda".

A coordinare le indagini aperte dalla Procura di Roma, invece, la pubblica ministera Nadia Plastina: gli accertamenti sono scattati dopo la denuncia del marito e sul corpo della trentenne è stata immediatamente svolta l'autopsia.