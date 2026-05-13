Come sta il 12enne precipitato dal balcone in gita a Viterbo: è grave al Bambino Gesù

Si trova ancora nell'area rossa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il dodicenne precipitato ieri sera dal balcone della camera dell'hotel dove alloggiava con la sua classe durante la gita a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo. Si sarebbe affacciato dal balcone e poi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è caduto giù dopo un volo di circa quattro metri.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse critiche e sul posto è stato chiamato ad intervenire un elisoccorso che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata, come appreso da Fanpage.it.

Le condizioni del dodicenne caduto dal balcone in gita

Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza a bordo di un eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è stato immediatamente preso in carico dai medici che hanno iniziato a soccorrerlo. Il dodicenne è poi stato ricoverato. Come appreso da Fanpage.it si trova ancora in Area Rossa, il reparto di terapia intensiva e rianimazione dedicato all'accoglienza, stabilizzazione e cura immediata di bambini e ragazzi in condizioni critiche o di emergenza dell'ospedale pediatrico.

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Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata: ha una gamba fratturata, ma sono ancora in corso dei controlli specifici per scongiurare eventuali complicazioni e assicurare una ripresa il più veloce possibile.

L'incidente ieri sera a Soriano nel Cimino

I fatti risalgono alla serata di ieri, martedì 12 maggio 2026, quando il dodicenne si trovava nella camera d'albergo dove alloggiava con la sua classe durante una gita a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo. La stanza si trovava al piano terra, ma affacciava in un'area adibita a garage: per questa ragione è caduto giù e il volo è stato di circa 4 metri.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati subito verso il ragazzo: vedendo le sue condizioni critiche hanno richiesto immediatamente l'intervento di un elisoccorso che, raggiunta una via vicino all'hotel, ha caricato il dodicenne e lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Roma. Oltre a loro, sono arrivati immediatamente anche i carabinieri della stazione locale che, una volta sul posto, hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della caduta e ricostruire quanto accaduto.