Studente in gita scolastica cade dal balcone di un hotel nel Viterbese: è grave

Era con la sua classe in gita a Viterbo, quando è precipitato dal balcone al quarto piano di un hotel. Uno studente è stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza in ospedale a Roma.

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Uno studente è precipitato dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. È successo nella serata di ieri, martedì 12 maggio, nel capoluogo dell'Alto Lazio, mentre era con la sua classe in gita scolastica. Il ragazzo, rimasto ferito, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Soccorso dal personale sanitario con l'eliambulanza, è stato trasportato in ospedale a Roma per le cure del caso. Presenti i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti necessari e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Lo studente ha fatto un volo di quattro metri

Secondo quando ricostruito finora al momento dei fatti era sera, lo studente era insieme alla sua classe e stava pernottando in un albergo nel Viterbese perché era in gita. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto nel vuoto e ha fatto un volo di circa quattro metri, finendo nell'area sottostante dedicata ai garage, dove c'è un dislivello. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario. Da quanto si apprende il ragazzo ha riportato traumi alle gambe.