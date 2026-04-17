Crolla lastra da un’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, ferita una 16enne in gita a Roma

La facciata di Sant’Ignazio di Loyola a Roma prima dei lavori alla facciata.

Stava passeggiando in centro a Roma insieme ai suoi compagni di classe quando è stata colpita da alcune parti di un'impalcatura. I pezzi sono caduti giù da un cantiere allestito per il restauro della facciata della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Ad avere la peggio la giovane studentessa di Reggio Emilia che si trovava nella Capitale in gita con la scuola. L'adolescente è stata prontamente soccorsa, trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Dopo i controlli diagnostici e strumentali, come appreso da Fanpage.it, è stata dimessa con 3 giorni di prognosi.

Crolla parte dell'impalcatura: ferita una 16enne in gita con la scuola

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile 2026, a Roma a pochi passi dalla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola dove è aperto un cantiere allestito per il restauro della facciata della chiesa. È proprio dal cantiere che è alcune porzioni dell'impalcatura si sono staccate e sono crollate giù, colpendo la sedicenne. Sembra che alcune lastre di ferro si siano staccate dalla struttura di sostegno, precipitando al suolo. Sarebbero stati proprio i pannelli metallici a colpire la giovane mentre camminava con alcuni compagni di classe.

Colpita da una lastra, resta ferita: la corsa all'ospedale

Non appena scattato l'allarme, la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le condizioni in cui si trova, fortunatamente sembrano non essere gravi, ma i medici del nosocomio hanno già disposto ulteriori accertamenti sulla sedicenne per scongiurare possibili complicazioni a seguito del ferimento dopo il crollo.

Gli accertamenti della Polizia

Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Scientifica, il personale del commissariato Trevi e i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per svolgere tutti gli accertamenti del caso e chiarire le cause del distacco dei materiali dall'impalcatura: lo scopo è verificare se nel cantiere siano state seguite le norme di sicurezza. Lo spazio interessato è poi stato transennato per le operazioni di messa in sicurezza della zona.