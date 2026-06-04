Tromba d’aria a Prati Fiscali, una cittadina: “Sembrava l’Apocalisse, un albero si è abbattuto su un palazzo”

Una cittadina residente in zona Prati Fiscali ha raccontato i momenti successivi alla tromba d’aria che si è abbattuta sul III Municipio di Roma: “Sembrava l’Apocalisse, un albero si è abbattuto su un palazzo”.

"Sono uscita in strada e mi sono spaventata: sembrava l'Apocalisse" a parlare intervistata da Fanpage.it è una cittadina, Claudia, residente in zona Prati Fiscali, dove ieri c'è stata una forte tromba d'aria, che ha colpito il III Municipio. La conta dei danni diffusa dal Comune di Roma è di almeno 60 alberi caduti, tetti divelti, marciapiedi, distrubutore di benzina e segnaletica stradale danneggiati. Sono oltre 80 interventi dei vigili del fuoco e circa 130 quelli degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato: "Si lavora per la messa in sicurezza".

"Un albero ha colpito un palazzo, siamo bloccati"

Claudia ha raccontato quanto accaduto ieri mattina: "Mi sono svegliata, sono uscita sul balcone di casa e ho visto volare foglie, aghi pino e altri oggetti. All'improvviso tre pini antichi, che si trovano all'interno del giardino condominiale, curati ad hoc dai giardinieri, hanno oscillato fortemente e mi sono spaventata. Sono rientrata subito in casa.

Quando sono uscita in strada per controllare la mia auto in sosta sembrava l'Apocalisse: da una parte c'era un grosso albero completamente sradicato, che ha colpito il palazzo di fronte, ha spaccato una finestra e la ringhiera del balcone, per poi abbattersi su alcuni veicoli parcheggiati".

A volare sono stati anche monopattini e biciclette. I residenti si sentono in difficoltà perché la strada è a senso unico: "Per il momento non posso prendere la macchina – spiega ancora Claudia – perché la strada è completamente bloccata".

Il bilancio della tromba d'aria a Roma

La tromba d'aria a Roma ha provocato seri danni sia a proprietà private che a infrastrutture pubbliche, ma fortunatamente, aspetto più importante, non si sono registrati feriti gravi. I quartieri più colpiti sono Prati Fiscali, Conca d'Oro e Tufello. Le criticità maggiori in via Val Pelice, via Salviuzzi, via Prato della Signora, piazza Casimiri, via Alfredo Catalani sulla rampa di accesso alla Tangenziale, via della Moschea, via Val Melaina, via del Forte Antenne e via del Foro Italico.

Le chiusure stradali temporanee hanno riguardato la Tangenziale Est (via del Foro Italico), che è stata chiusa per tre ore nel tratto in direzione San Giovanni. Successivamente la stessa strada è stata chiusa per tre ore in direzione dello Stadio Olimpico, per permettere la rimozione degli alberi caduti. Chiusi e riaperti viale della Moschea, via dei Campi Sportivi e la rampa di raccordo che dalla Tangenziale Est conduce a via Salaria.