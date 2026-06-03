Tromba d’aria a Roma, la conta dei danni: almeno 60 alberi caduti, tetti divelti e strade chiuse

Il Comune di Roma fa la conta dei danni della tromba d’aria che questa mattina si è abbattuta sul III Municipio. Almeno 60 gli alberi caduti, danneggiate cose ma non ci sono feriti gravi.

Un distributore di benzina danneggiato (Foto di Andrea Bonifazi)

Sono numerosi i danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche provocati dalla tromba d'aria che nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, ha imperversato nel III Municipio di Roma. Sono circa 60 gli alberi crollati, pini di diverse dimensioni tra aree pubbliche e private, a essere maggiormente coinvolti i quartieri di Prati Fiscali, Conca d'Oro e Tufello.

Le strade colpite dalla tromba d'aria e i danni

Un albero caduto

Particolarmente interessate dalla tromba d'aria via Val Pelice, via Salviuzzi, via Prato della Signora, dove è ancora in corso l’intervento di rimozione rami e alberi, e piazza Casimiri, via Alfredo Catalani sulla rampa di accesso alla Tangenziale, via della Moschea, via Val Melaina, via del Forte Antenne e via del Foro Italico. Danneggiati diversi semafori, segnaletica stradale, alcuni tratti di marciapiede, il tetto del mercato locale di Conca d'Oro e un distributore di benzina. Servizio giardini, polizia locale di Roma Capitale, vigili del fuoco, sette squadre della protezione civile, Direzione Tecnica del Municipio e Ama sono impegnati a liberare le carreggiate. I pompieri hanno fatto finora 80 interventi, anche più di uno per numero civico.

Le strade chiuse per maltempo

Sono oltre 130 gli interventi della polizia locale di Roma Capitale, con attività di messa in sicurezza, viabilità, chiusure stradali temporanee e rilievo di incidenti stradali. Forti criticità al traffico si sono registrate lungo la Tangenziale Est (via del Foro Italico), che è stata chiusa per tre ore nel tratto in direzione San Giovanni. Successivamente la stessa strada è stata chiusa per tre ore in direzione dello Stadio Olimpico, per permettere la rimozione degli alberi caduti. Chiusi e riaperti viale della Moschea, via dei Campi Sportivi e la rampa di raccordo che dalla Tangenziale Est conduce a via Salaria.

Gualtieri: "Oltre 100 chilometri orari"

Un muro crollato

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto sulla tromba d'aria a margine dei lavori del 1° Congresso Nazionale UIL FP. "Siamo al lavoro per la conta dei danni e il ripristino della situazione – spiega Gualtieri – Nonostante fosse prevista una semplice allerta gialla a Roma, una tromba d'aria si è scatenata nel III Municipio. Le centraline non vicine all'epicentro hanno registrato 90 chilometri all'ora. Ciò significa al di sopra dei 100 chilometri all'ora nei punti direttamente coinvolti, un fenomeno metereologico estremo, improvviso e non previsto. Ora – continua il sindaco – c'è un lavoro molto importante di censimento dei danni. Fortunatamente si tratta appunto solo di danni a cose, mentre non ci sono feriti gravi, alcune persone hanno riportato ferite lievi. Siamo al lavoro senza sosta, per il ripristino della sicurezza".