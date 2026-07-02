Fulmini e pioggia a Roma e nel Lazio, temporali e vento. Allerta meteo gialla oggi: alberi caduti e traffico

Allerta meteo gialla in tutto il Lazio e a Roma, che oggi si è svegliata sotto al nubifragio: pioggia, fulmini e tuoni.

Dal gruppo Facebook "Bracciano fatti e misfatti".

Allerta maltempo nel Lazio e a Roma che questa mattina si è svegliata sotto a un nubifragio. La pioggia ha iniziato a scendere sempre più copiosa nei vari quartieri della città, portando con sé anche un leggero abbassamento delle temperature. Si stima che l'allerta gialla in corso possa durare per le prossime 18 ore. Nel frattempo non si escludono possibili danni vista l'intensità con cui le precipitazioni stanno arrivando sulla Capitale. Oltre alle piogge, è in arrivo il vento, con raffiche di vento forte anche oltre gli 80,5 km/h.

Tempesta di fulmini e alberi caduti: strade e ferrovie in tilt

Dalla zona nord del Lazio fino alla Capitale: i disagi non si sono fatti attendere. Rami e alberi caduti nelle strade della provincia ma anche dentro al Grande Raccordo Anulare. Un albero in circonvallazione Salaria è caduto vicino alla stazione del treno e sta bloccando la carreggiata.

L’albero caduto in circonvallazione Salaria, foto dal gruppo Montesacro Talenti (III Municipio).

Molti alberi caduti anche nella zona di Bracciano, come quello raffigurato nella foto in apertura di articolo, stanno bloccando le altre strade, molte delle quali portano a Roma.

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Disagi anche per quanto riguarda i trasporti su rotaia: la tempesta di fulmini che fra la notte e la prima mattina di oggi si è abbattuta sulla zona nord del Lazio ha portato diversi danni e sta causando rallentamenti anche alla linea del treno che da Bracciano porta a Roma. Si registrano ritardi e difficoltà.

Comuni senza corrente elettrica a nord di Roma: "Uscite di casa solo se necessario"

"Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti e ad uscire di casa solo se strettamente necessario, adottando ogni opportuna cautela Si informa che il gestore del servizio di fornitura dell’energia elettrica, Enel, è già operativo con le squadre di pronto intervento per il ripristino della corrente elettrica, attualmente interrotta in diverse zone del paese. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è costantemente impegnato sul territorio per monitorare la situazione ed eliminare le principali condizioni di pericolo". Questo il messaggio diffuso mezzo social dal comune di Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, nella zona a nord della Capitale dove si stanno registrando numerosi danni e disagi.

Il maltempo arriva da nord: le raffiche di vento forte nel quadrante settentrionale della Capitale

Le piogge sono iniziate verso le ore 5 nella zona nord della Capitale, a partire da La Storta e Cesano verso le aree interne. A La Storta la raffica di vento downburst, cioè discendente, più forte ha raggiunto 80,5 km/h mentre a Cesano sono stati superati i 90 km/h, come riporta la pagina Facebook di Meteo Lazio.

La pioggia non ha tardato ad arrivare anche in centro città dove sono ancora in corso le precipitazioni. Il vento sembra in diminuzione, complice anche la presenza dei palazzi, ma il temporale è arrivato copioso anche nelle zone centrali.

Prima ancora di arrivare nel territorio romano, vento e pioggia si sono riversati sulle zone a nord di Roma, abbattendo alberi e causando non pochi disagi. Ad esempio a Castelnuovo di Porto un albero è stato abbattuto dal vento e, cadendo, ha invaso la carreggiata.

Non solo vento: attività elettrica intensa con lampi e fulmini

Oltre alla pioggia e al vento, il maltempo arriva a Roma e porta con sé tuoni, lampi e fulmini. L'attività elettrica è molto intensa. Questa condizione ha già caratterizzato il passaggio del maltempo nella zona settentrionale della regione, quella in provincia di Viterbo e, insieme alla perturbazione, si sta spostando verso sud e verso la parte costiera del Lazio.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio per le prossime 18 ore

Nessuna sorpresa, però. Le previsioni avevano già reso noto il maltempo che in queste ore sta caratterizzando la Capitale e tutto il Lazio, come mostra la cartina della Regione diffusa dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio. L'allerta per criticità idrogeologica per temporali riguarda tutte le aree della regione Lazio, da nord a sud.