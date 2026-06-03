Tromba d’Aria colpisce Roma, alberi caduti e vetri in frantumi a Montesacro: bloccata via dei Prati Fiscali

Alberi caduti, macchine bloccate, vetri infranti e edicole ribaltate, sono alcuni dei danni provocati dalla tromba d’aria che si è abbattuta stamattina su Roma in zona Montesacro.

I danni provocati dalla tromba d’aria (Foto di Andrea Zinno da Facebook)

Nel forte temporale che ha colpito Roma nella mattina di mercoledì 3 giugno 2026 la situazione più grave si è verificata nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro, nel quadrante nord-est della Capitale. Qui si è abbattuta una violenta tromba d'aria che ha provocato vari danni. Molti cassonetti e anche edicole sono stati ribaltati, mentre alcuni alberi sono stati sradicati dalla forza del vento. Uno di questi si è abbattuto sulla tettoia di una stazione di servizio.

I danni più ingenti sono segnalati su via dei Prati Fiscali, con grosse ricadute sulla percorribilità delle strade bloccate dai rami caduti. Lo stesso è successo anche sulla Tangenziale Est, dove automobilisti e motociclisti sono scesi dai loro mezzi per provare a liberare in parte il passaggio.

Albero caduto su una pompa di benzina in zona Prati Fiscali (Foto di Andrea Zinno)

I danni della tromba d'aria nel III Municipio di Roma

Le testimonianze parlano di una sorta di tornado, con grossi oggetti e arredi urbani come i cassonetti che hanno cominciato a muoversi come in un vortice. Alcuni residenti del III Municipio di Roma Capitale hanno ripreso il fenomeno meteorologico in dei video in cui si può vedere una colonna di nubi allungarsi verso il basso e scendere fino a terra. Altri cittadini e cittadine hanno riportato vetri infranti nei loro appartamenti, mentre a tratti è saltata anche la corrente.

Già dalle prime ore della giornata la protezione civile aveva diramato un bollettino di allerta meteo per le successiva 12-18 oreallerta meteo per le successiva 12-18 ore. L'allerta è stata elevata a "gialla", cioè per "ordinaria criticità idrogeologica per temporali". Forti precipitazioni e temporali, però, non dovrebbero colpire tutto il territorio laziale in maniera uniforme, ma solo il Bacino Medio Tevere, quello dell'Aniene, il Bacino del Liri, e l'Appennino di Rieti.