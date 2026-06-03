Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 3 giugno: piogge e temporali per tutta la giornata

È scattata l’allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno a Roma e nel Lazio a causa di precipitazioni sparse e temporali soprattutto nelle zone orientali.

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Dalle prime ore di oggi, mercoledì 3 giugno, è scattata l'allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio, che si sono svegliati con un violento temporale. Il Dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di condizioni metereologiche avverse con "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali". L'allerta è valida dalla mattinata di oggi fino alle 12-18 ore successive. Sulle piogge che hanno già iniziato a colpire il territorio laziale aveva già parlato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati, che aveva avvertito che già dalla serata di ieri sarebbe potuta arrivare una perturbazione atlantica proveniente dal Nord Italia. Per qualche giorno addio al bel tempo, mentre sul fronte delle temperature non si prospetta un brusco calo.

Le zone di allerta gialla di oggi nel Lazio

Le zone su cui vige l’allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno (da Protezione Civile)

L'allerta meteo è stata elevata a "gialla", cioè per "ordinaria criticità idrogeologica per temporali". Forti precipitazioni e temporali, però, non dovrebbero colpire tutto il territorio laziale in maniera uniforme, ma solo il Bacino Medio Tevere, quello dell'Aniene, il Bacino del Liri, e l'Appennino di Rieti.

Instabilità su Roma e nel Lazio nel resto della settimana

Come già detto nei giorni precedenti dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati a Fanpage.it, questa settimana è incominciata con un ritorno dell'instabilità atmosferica, con qualche pioggia nell'interno del Lazio già lunedì 1° giugno. Dalla serata di ieri, però, sono iniziate le precipitazioni, che hanno colpito Roma già nella notte. "È una perturbazione atlantica che arriva al Nord Italia e potrebbe interessare anche le regioni centrali, compreso il Lazio, con possibili pioggia e temporali", aveva avvertito Galbiati.

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