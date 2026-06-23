Allerta meteo nel Lazio martedì 23 giugno, in arrivo pioggia e temporali

Pioggia e temporali, con vento e possibile grandine sono le previsioni nel Lazio per le prossime ore. Allerta meteo gialla tra il pomeriggio e la notte di martedì 23 giugno.

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Allerta meteo nel Lazio a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno. Il dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse con "piossibili piogge e temporali". Fenomeni che saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica". Sono previste precipitazioni anche nella Capitale, dove si registra allerta gialla.

Allerta gialla anche in altre sei regioni italiane. Il maltempo andrà avanti fino a questa notte, poi tornerà stabile su buona parte delle regioni centro-meridionali del versante tirrenico. Il dipartimento della protezione civile ha attivato i sistemi di protezione civile nei territori interessati nelle regioni coinvolte nell'allerta meteo. Potrebbero registrarsi criticità idrogeologiche e idrauliche. Oltre al Lazio l'allerta è gialla sulle in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ieri decine di interventi per maltempo a Roma

Ieri sono oltre cinquanta gli interventi fatti dalla polizia locale di Roma Capitale in vari quadranti a causa dell'ondata di maltempo, che si è abbattuta sulla città nel pomeriggio. Le pattuglie hanno chiuso via Tiberina dal chilometro 8,200 al 8,400; chiusa via Tiburtina in direzione Roma centro all’altezza di via Cupa; chiusa via di Santa Maria Goretti all'altezza di piazza Addis Abeba con deviazione del traffico su viale Etiopia; chiusa di via del Gazometro da via del Porto Fluviale in direzione piazza del Gazometro e di via Ostiense da piazza del Gazometro in direzione Basilica San Paolo con deviazione del traffico sulla preferenziale. Gli agenti sono stati impegnati nei servizi di viabilità, per limitare i disagi e nelle attività per agevolare la circolazione stradale e hanno ripristinato le condizioni di sicurezza.