Allerta meteo a Roma e nel Lazio 2 luglio per temporali: rischio nubifragi

Anche a Roma e nel Lazio domani, giovedì 2 luglio, è prevista allerta meteo gialla per rischio temporali. Arriva un’ondata di maltempo, con possibili nubifragi e grandinate. Temperature in calo.

Immagine di repertorio (La Presse)

Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 2 luglio 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile in sinergia con la Regione ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per domani, con "precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco". Il sistema perturbato di origine atlantica, che oggi ha imperversato sul Nord Italia, giovedì scenderà sulle regioni centrali e parte di quelle meridionali. I fenomeni "saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate e fulmini".

Oltre al Lazio saranno interessate dal maltempo i settori orientali di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, e Abruzzo, poi Campania e Molise e successivamente a Basilicata e Puglia. Facendo una panoramica sull'Italia l'allerta è rossa su un settore del Veneto, arancione su Emilia-Romagna e Veneto, gialla in quindici regioni. Le regioni hanno attivato i sistemi di protezione civile nei territori coinvolti dall'ondata intensa di maltempo.

Allerta gialla con rischio temporali

Domani, giovedì 2 luglio, a Roma e nel Lazio è allerta gialla, con criticità per rischio temporali. Le zone di allerta meteo riguardano Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.

Domani calano le temperature

Domani oltre a una fase intensa di maltempo si attende anche un calo delle temperature, che scenderanno rispetto ai giorni scorsi, come annunciato a Fanpage.it anche dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Le massime non supereranno i 30 gradi, un aspetto che ci farà riprendere fiato dopo giornate roventi. Anche le notti saranno più gradevoli, permettendoci di dormire meglio.