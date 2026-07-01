Temporali a Roma e nel Lazio 2 luglio: in arrivo possibili nubifragi e grandine, temperature in calo

Maltempo in arrivo a Roma e sul Lazio giovedì 2 luglio 2026. Possibili temporali, nubifragi e grandinate, forti raffiche di vento. Temperature non oltre i 30 gradi. Bel tempo nel weekend.

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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 2 luglio 2026, registrano una forte instabilità, con pioggia e temporali. A descriverci cosa accadrà dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni sulla nostra regione è Flavio Galbiati di Meteo Expert. "La perturbazione fredda che arriva dal Nord-Atlantico oggi sta attraversando il Nord Italia e domani raggiungerà il Centro-Sud. Perturbazione che troverà davanti a sé aria calda e umida, si attendono precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco".

Domani pioggia, temporali e grandine

Domani, giovedì 2 luglio, spiega l'esperto a Fanpage.it "sarà una giornata molto instabile, con possibili fenomeni critici dal punto di vista meteorologico. Già in mattinata si attendono temporali che tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio potranno interessare tutta la regione, compresa la Capitale. Si attendono possibili nubifragi, grandine e forti raffiche di vento proveniente da Nord-Est. A Roma, ma anche sul resto del Lazio, il tempo migliorerà nel corso del pomeriggio".

Nel weekend sole e temperature non oltre i 32 gradi

Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio, continua Galbiati "si attende la rimonta dell'alta pressione, con una massa d'aria non bollente, come quella che si è registrata negli scorsi giorni. Sia sabato 4 che domenica 5 luglio il tempo sarà stabile e soleggiato, con qualche nuvola solo in Appennino". Sul fronte delle temperature invece, spiega l'esperto, "avremo un calo, al di sotto dei 30 gradi. Nel fine settimana i valori risaliranno, ma non dovrebbero essere eccessive, non oltre massime di 32 gradi. Soffia un vento debole, che si attenuerà con il trascorrere delle ore".