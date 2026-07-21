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Bollino rosso per due giorni a Roma: continua l’ondata di calore, poi arriva il calo delle temperature

Ancora due giorni da bollino rosso per il caldo a Roma e nel Lazio: temperature che sfiorano i 40 gradi, ma che vengono percepite come ancora più elevate.
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A cura di Beatrice Tominic
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Caldo da bollino rosso per i prossimi tre giorni a Roma e nel Lazio: il termometro sfiora i 40 gradi, la percezione è quella di temperature ancora più elevate. E la situazione resta in variata per i prossimi due giorni. A renderlo noto il ministero della Salute che proprio ieri, lunedì 20 luglio, ha diffuso i bollini per i tre giorni di lunedì, martedì 21 e mercoledì 22 luglio: si tratta, in ogni caso, di giorni caratterizzati dal caldo da bollino rosso.

Nel frattempo, però, i primi cali di temperature arrivano in Italia. Come ha spiegato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati a Fanpage.it, le temperature si abbassano progressivamente dalle zone del nord e quelle adriatiche fino ad arrivare anche nella nostra regione. "Non si tratta di un crollo termico, ma da mercoledì le temperature si abbassano: restano alte, ma tornano conformi a quanto previsto dalle medie stagionali".

Caldo da bollino rosso: la situazione delle province del Lazio

Due giorni da bollino rosso a Roma e nel Lazio: il caldo continua a farsi sentire per questa nuova, ennesima, ondata di calore nella nostra regione. Scopriamo qual è la situazione nelle altre province e a Civitavecchia che, nonostante non sia provincia, viene presentata fra i centri presi in considerazione dal Ministero.

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Partendo dal nord della regione Lazio troviamo la provincia di Viterbo: qui la situazione caldo è da bollino rosso e da giallo domani. Spostandoci verso sud bollino rosso prima e giallo poi anche per Civitavecchia, mentre spostandoci verso est, troviamo la stessa situazione a Rieti. A Roma, come anticipato, entrambi i giorni sono contrassegnati dal bollino rosso.

Non c'è scampo neanche per le province meridionali della regione Lazio. In entrambi i casi appaiono in linea con quanto previsto per le altre città: per la giornata di oggi, sia a Frosisone che a Latina, è atteso caldo da bollino rosso. Domani, invece, il clima si stempera e anche qui il bollino diventa giallo.

Le parole del meteorologo a Fanpage.it

Intervistato da Fanpage.it nei giorni scorsi, era stato il meteorologo Flavio Galbiati ad annunciare il calo progressivo delle temperature. "Fra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio torneremo verso valori più in linea con la norma, anche perché già da mercoledì arriverà una ventilazione di maestrale, non forte, ma è segno del cambiamento – ha spiegato – Le temperature si attesteranno intorno ai 30-32 gradi centigradi: non è un calo brusco e immediato perché non arriva proprio un contrasto termico tale da creare una situazione di questo tipo, ma sicuramente torniamo su valori da mercoledì più vicini alla norma stagionale".

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