Allerta meteo gialla a Roma, temperature in aumento: bollino rosso per ondata di calore fino al 27 giugno

Allerta meteo gialla e caldo a Roma nel pomeriggio di oggi e per le successive sei ore: attenzione per fragili e anziani. Bollino rosso sulla capitale fino a sabato 27 giugno.

Ancora tre giorni di bollino rosso a Roma dove l'ondata di calore arriva al livello massimo oggi, giovedì 25 giugno, domani, venerdì 26 e dopodomani, sabato 27 per un'ondata di calore che durerà fino a fine mese. A lanciare l'allarme nella Capitale è stato il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, che ha emesso il bollettino ondate di calore classificando Roma con bollino rosso.

A questa condizione climatica si aggiunge anche l'allerta gialla per il maltempo diramata dal Sistema di Protezione Civile Regionale, che comunica che dal pomeriggio di giovedì 25 giugno 2026 e per le successive 3-6 ore, è prevista un'allerta maltempo con piogge e temporali.

Allerta meteo gialla per rischio piogge a Roma giovedì 25 giugno

Come reso noto dal Campidoglio, nel pomeriggio di giovedì 25 giugno e per le successive 3-6 ore torna il maltempo sulla Regione Lazio, come abbiamo visto anche nella giornata di ieri.

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Si tratta di precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le zone interessate, che riguardano la Capitale, sono la B, quella del Bacino Medio Tevere e la E, quella dell'Aniene. Per cittadini e cittadine in caso di necessità è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Ma la situazione maltempo non riguarda soltanto Roma: allerta gialla anche nella zona dell'Appennino di Rieti e nel Bacino del Liri. "Possibili isolati fenomeni temporaleschi ad evoluzione pomeridiana", però, potrebbero svilupparsi anche nel resto della regione, nei Bacini costieri del Nord, in quello di Roma e in quelli costieri del Sud.

Bollino rosso su Roma fino a sabato 27 giugno: temperature ancora in aumento

Il bollino rosso corrisponde al livello 3 e indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Più l'ondata di calore è prolungata e più aumentano gli effetti negativi sulla salute.

In previsione dell'ondata di caldo che stiamo vivendo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a fine maggio ha firmato l'ordinanza 74, predisposta dalla Protezione Civile in vigore dal primo giugno fino al 30 ottobre 2026 dove sono presentate le strategia di prevenzione, rischio incendi e mitigazione delle ondate di calore.