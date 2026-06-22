Bollino rosso a Roma e in tutte le città capoluogo del Lazio 23 e 24 giugno: caldo record fino a 36 gradi

Allerta caldo a Roma e nel Lazio con tutte le città capoluogo bollino rosso tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno. Le temperature massime arriveranno a 36 gradi per l’anticiclone africano Cerberus.

(Foto La Presse)

Caldo record da bollino rosso a Roma e in tutti i capoluoghi del Lazio martedì 23 e mercoledì 24 giugno. Come indicato nell'ultimo bollettino caldo del Ministero della Salute le città italiane con bollino rosso saranno quindici, comprese le principali città della nostra regione e mercoledì saliranno a sedici. Nel Lazio oltre alla Capitale domani l'allerta caldo domani sarà a Frosinone, Rieti, Viterbo e mercoledì 24 giugno si aggiungerà anche Latina.

Da oggi il dicastero della Salute ha riattivato il numero verde 1500, per ricevere consigli mirati a ridurre le insidie per la salute. Il ministero della Salute, ricorda alla popolazione che temperature molto alte ed eccezionali che si mantengono tali per più giorni, con tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, possono rappresentare un rischio per la salute. Anche le notti saranno particolarmente calde, le minime infatti non scendono al di sotto dei 20 gradi, provocando una sensazione di disagio e rendendo difficile il sonno.

Domani a Roma 36 gradi

Domani e mercoledì farà caldissimo non solo a Roma ma anche sul resto del Lazio. Un'ondata di calore veramente intensa, complice l'anticiclone africano Cerberus, con una massa d'aria bollente. Nella Capitale si registreranno 36 gradi sia martedì che mercoledì. Vediamo quali saranno le massime sugli altri capoluoghi: martedì 34 gradi a Frosinone e Latina, 33 gradi a Rieti, 35 a Viterbo. Mercoledì 33 gradi a Frosinone e Latina e Viterbo, 32 a Rieti. L'alta pressione si manterrà stabile ancora per molto tempo, almeno ai primi di luglio.

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Possibili temporali di calore sul Lazio

Le temperature molto alte e l'umidità, come già spiegato a Fanpage.it dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, potrebbero creare temporali di calore o termoconvettivi specialmente nelle aree interne del Lazio. "Si tratta di fenomeni – spiega l'esperto – dovuti dal fatto che, nei bassi strati atmosferici, l'aria è molto calda e molto umida. Tende a salire in quota e a formare nuvole innocue o cumuli, dai quali si possono dunque generare temporali, in alcuni casi anche abbastanza intensi e con possibili grandinate".