Caldo da bollino rosso e allerta meteo gialla a Roma: giovedì 28 maggio giornata da incubo

Per domani, giovedì 28 maggio 2026, su Roma e il Lazio sono stati emessi il bollino rosso per il caldo e l’allerta meteo di colore giallo per rovesci e temporali.

Immagine di repertorio (Lapresse)

Si prospetta una giornata da incubo quella di giovedì 28 maggio a Roma e nel Lazio. Per il pomeriggio sono stati emessi sia il bollino rosso per quanto riguarda le ondate di calore in città, con le temperature massime percepite che raggiungeranno i 33 gradi, sia l'allerta meteo gialla per il rischio di rovesci e temporali.

Bollino rosso per giovedì 26 maggio, ondata di calore su Roma

Che questa settimana le temperature a Roma sarebbero state ben sopra la media nazionale l'aveva già spiegato a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Per gli scorsi giorni, inoltre, era stato già emesso il bollino arancione. Per giovedì 28 maggio 2026 il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha dichiarato la giornata da bollino rosso.

Già alle 8 del mattino le temperature dovrebbero raggiungere i 25 gradi, fino a salire, intorno alle 14, a 31 gradi. Meno di quanto registrato mercoledì 27, ma sarà la temperatura percepita a essere problematica. Considerando anche l'umidità relativa, romane e romani avvertiranno, nel primo pomeriggio, 33 gradi. Parliamo di una vera e propria ondata di calore, per cui scatta l'allerta dei servizi sanitari e sociali.

Come recita il vademecum di Roma Capitale e Protezione Civile, in questi casi bisogna: "Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (dalle 10:00 alle 18:00), se si è esposti al sole ripararsi la testa, evitare le bevande gassate, zuccherate, alcool e caffè che aumentano la sudorazione e la sensazione di calore contribuendo alla disidratazione". Inoltre, chi soffre di malattie croniche di tipo cardiovascolare, respiratorio, neurologico, ecc. è invitto a consultare sempre il proprio medico.

Le previsioni delle temperature per i prossimi giorni

Allerta meteo giallo a Roma e nel Lazio per giovedì 28 maggio

Per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche, il Sistema di Protezione Civile Regionale ha comunicato che dalla tarda mattinata di giovedì 28 Maggio 2026 e per le successive 6-9 ore, si prevedono sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Il Centro Funzionale Regionale ha, quindi, emesso l'allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali. L'allerta è riferita alla zone: A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio tevere), D (Bacini di Roma) e E (Bacino dell'Aniene). Ovvero, quasi tutto il territorio regionale tranne il litorale sud.